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Дожди и грозы будут идти по всей Украине

Воскресенье, 6 июня 2021, 23:13

В начале недели в Украине будет тепло, но во всех областях пройдут кратковременные дожди с грозами.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В понедельник, 7 июня, ночью в северных областях ожидается местами небольшой дождь, на остальной территории – без осадков. Днем по всей Украине умеренные кратковременные дожди, грозы.

Ветер северо-западный, в юго-восточной части юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, днем 20-25°; в Карпатах ночью 3-8°, днем 12-17°.

 

В Киеве – ночью небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

Во вторник, 8 июня, ночью без осадков, лишь в юго-восточной части местами пройдет небольшой дождь. Днем по всей Украине умеренные кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, в юго-восточной части юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 20-25°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 14-19°.

 

В Киеве 8 июня ночь пройдет без осадков, днем – кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.

6 июня температура воды в Черном море 16-19°, в Азовском – 19-21°, в Днепре в пределах Киева 18°.

Темы: погода


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