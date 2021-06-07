Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Голос" считает, что Притула ушел, потому что не пустили в руководство партии

Понедельник, 7 июня 2021, 11:06

В "Голосе" считают, что причиной выхода из политсилы Сергея Притулы стало его желание получить руководящую должность, Притуле пожелали удачи в дальнейшей политической карьере и ждут письменного заявления о выходе из партии.

Источник: Facebook-страница партии "Голос"

Дословно: "Мы не удивлены тем, что личные амбиции Сергея Притулы и желание получить руководящие должности любой ценой взяли верх над общей целью - построить большую либеральную партию в Украине и совместно воплощать все программные обещания, задекларированные в течение двух избирательных кампаний.

Но мы приветствуем Сергея Притулу с тем, что он в конце концов определился со своими политическими планами.

Желаем ему удачи в построении собственного политического проекта, за который он, очевидно, возьмется, а также в карьере в шоу-бизнесе, которую он успешно продолжает".

Детали: В "Голосе" добавили, что ждут от Притулы письменного заявления о выходе из партии.

То же касается тех партийцев "Голоса", которые захотят к нему присоединиться, "потому-что сидеть на двух стульях неудобно и безответственно".

Что было раньше: 7 июня стало известно, что Притула хочет покинуть партию "Голос". По его словам, причиной стало новое руководство, которое отдалилось от начальных принципов партии.

Притула заверил, что не уходит из политики и предложит что-то тем, кто "хочет делать что-то для людей и государства".

Читайте также: Партия на два "Голоса". Развалится ли политсила Вакарчука

Сергей Притула: Мы все дружно прохлопали Попова

Что было раньше:

Украинская правда
Темы: Сергей Притула Голоспартии


powered by lun.ua
Главное сегодня

ВидеоВ Харькове прогремел взрыв: есть пострадавшие

Россияне пожаловались в УЕФА из-за формы Украины на Евро-2020

Блинкен рассказал, чего США ожидают от Украины перед встречей Байдена и Зеленского

Новости 8 июня: разговор Зеленского с Байденом, "пленки Медведчука"

В Минздраве объяснили, как и где можно получить вторую дозу вакцины от COVID

видео"Долой Макронию": президенту Франции дали пощечину на встрече с избирателями

Все новости...
Сергей Притула
Притула покинул партию "Голос" из-за нового руководства
"У меня другие планы": Притула отреагировал на билборды с ним в Харькове
Это не выступления в клубах – Рудик о желании Притулы возглавить "Голос"
Последние новости
03:40
На химическом заводе в Китае взорвался реактор
02:59
США ослабили ограничения для путешествий в ряд стран, среди которых – Украина
02:15
Боррель назвал Лукашенко диктатором
01:37
Байден продлил действие санкций против Беларуси
00:59
В Бразилии мафия парализовала работу города-миллионника
00:15
На Херсонщине начали вакцинировать от коронавируса жителей оккупированного Крыма
23:34
ВидеоВ Харькове прогремел взрыв: есть пострадавшие
23:04
Россияне пожаловались в УЕФА из-за формы Украины на Евро-2020
22:33
Дом-монстр на столичном Подоле могут ввести в эксплуатацию
22:08
Новости экономики: газовый бартер с Египтом, новый экономический прогноз
Все новости...