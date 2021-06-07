"Голос" считает, что Притула ушел, потому что не пустили в руководство партии

В "Голосе" считают, что причиной выхода из политсилы Сергея Притулы стало его желание получить руководящую должность, Притуле пожелали удачи в дальнейшей политической карьере и ждут письменного заявления о выходе из партии.

Источник: Facebook-страница партии "Голос"

Дословно: "Мы не удивлены тем, что личные амбиции Сергея Притулы и желание получить руководящие должности любой ценой взяли верх над общей целью - построить большую либеральную партию в Украине и совместно воплощать все программные обещания, задекларированные в течение двух избирательных кампаний.

Но мы приветствуем Сергея Притулу с тем, что он в конце концов определился со своими политическими планами.

Желаем ему удачи в построении собственного политического проекта, за который он, очевидно, возьмется, а также в карьере в шоу-бизнесе, которую он успешно продолжает".

Детали: В "Голосе" добавили, что ждут от Притулы письменного заявления о выходе из партии.

То же касается тех партийцев "Голоса", которые захотят к нему присоединиться, "потому-что сидеть на двух стульях неудобно и безответственно".

Что было раньше: 7 июня стало известно, что Притула хочет покинуть партию "Голос". По его словам, причиной стало новое руководство, которое отдалилось от начальных принципов партии.

Притула заверил, что не уходит из политики и предложит что-то тем, кто "хочет делать что-то для людей и государства".

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Что было раньше: