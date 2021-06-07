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В центре Киева на два дня ограничат движение из-за фестиваля

Понедельник, 7 июня 2021, 12:13
Фото stezhkamu.com

11-12 июня на Софийской площади в Киеве под открытым небом состоится фестиваль "Французская весна в Украине", в связи с чем ограничат движение на нескольких улицах в центре города.

Источник: сайт КГГА

Дословно: "11-12 июня на Софийской площади под открытым небом состоится семнадцатый ежегодный национальный фестиваль "Французская весна в Украине"".

Детали: В связи с проведением фестиваля 11-12 июня с 16:00 до 23:00 будет ограничено движение транспорта на Софийской площади, улицах Малой Житомирской, Владимирской (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской) и в Рыльском переулке.

Также будут внесены изменения в движение общественного пассажирского транспорта, который курсирует по этим улицам.

Кроме этого, КП "Киевгорсвет" будет частично отключать наружное освещение с 7 по 12 июня с 20:00 до 23:00 на Софийской площади, улицах Софиевской, Малой Житомирской, Владимирской (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской) для проведения монументальной световой проекции "Я – мечта...", созданной с использованием 3D-технологий.

В рамках фестиваля уличные представления, концерты классической музыки, кинопоказы, фотовыставки, встречи с художниками и интеллектуальные дебаты пройдут также в Днепре, Запорожье, Ивано-Франковске, Львове, Одессе, Ровно и Харькове.

Подробная программа всех мероприятий – по ссылке.

Украинская правда
Темы: Киевдорогикультуратранспорт


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