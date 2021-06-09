Сутки на Донбассе: боевики 6 раз "срывали" тишину

За сутки 8 июня в районе проведения операции Объединенных сил боевики 6 раз нарушали режим прекращения огня, с начала суток 9 июня - один раз срывали "тишину".

Источник: Утренняя сводка штаба ООС

Детали: Вблизи населенного пункта Новгородское противник дважды обстреливал позиции украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Новотошковского российские оккупанты осуществляли обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Авдеевки враг дважды осуществлял обстрел позиций ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Светлодарска противник открывал огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По состоянию на 7:00 утра 9 июня зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

В частности, в районе Новотошковского российские оккупанты обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.