Доба на Донбасі: бойовики 6 разів "зривали" тишу

За добу 8 червня в районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики 6 разів порушували режим припинення вогню, з початку доби 9 червня – один раз зривали "тишу".

Джерело: Ранкове зведення штабу ООС

Деталі: Поблизу населеного пункту Новгородське противник двічі обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі Новотошківського російські окупанти здійснювали обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Авдіївки ворог двічі здійснював обстріл позицій ЗСУ з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Світлодарська противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Станом на 7 годину ранку, 9 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.

Зокрема, в районі Новотошківського російські окупанти обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї.