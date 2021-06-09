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Треть украинцев считают, что надо полностью отгородиться от оккупированных территорий

Среда, 9 июня 2021, 13:42
Треть украинцев считают, что надо полностью отгородиться от оккупированных территорий

Почти треть украинцев считают, что с оккупированными территориями не стоит вести торговли, а 20% выступают за продолжение экономической блокады ВОТ.

Источник: Фонд демократические инициативы

Дословно: "В обществе несколько усилилась тенденция ужесточения политики в отношении временно оккупированных территорий.

Так, 30% считают, что территории стоит и в дальнейшем считать оккупированными, не вести с ними ни торговли, прекратить выплаты, предоставление услуг и перемещение людей".

Детали: Кроме того, 21% выступают за сохранение экономической "блокады", но при этом за сохранение гуманитарных отношений.

 

Еще 10% считают, что можно разрешить торговлю некоторыми товарами, но сохранять при этом гуманитарные связи.

Политическое будущее ТОТ в составе Украины на тех же условиях, что и раньше, поддерживают 55% граждан.

По 13% выступают за возвращение этих территорий на условиях автономии или другой формы большей независимости от Киева.

Идея с независимостью самопровозглашенных образований или их присоединением к России, как и раньше, имеет минимальную поддержку.

 

Исследование провела соцслужба центра Разумкова совместно с фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с 14 по 19 мая 2021 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Было опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

Украинская правда
Темы: оккупацияопроссоциология
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