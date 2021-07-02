Си Цзиньпин пригрозил за попытки запугать Китай: Разобьют головы

Президент Китая Си Цзиньпин предупредил, что иностранным державам "разобьют головы", если они попытаются запугать его страну или повлиять на нее.

Источник: китайский лидер на мероприятии, посвященном столетию правящей Коммунистической партии, BBC

Прямая речь: "Мы никогда не позволим никому запугивать, угнетать или подчинять Китай. Любой, кто осмелится сделать это, разобьют головы до крови о Великую Стальную стену, созданную более чем 1,4 миллиардами китайцев".

Детали: Си Цзиньпин говорил около часа и, среди прочего, заявил, что Компартия играет центральную роль в росте страны и что попытки отделить ее от народа потерпят неудачу..

"Только социализм может спасти Китай, и только социализм с китайскими особенностями может развить Китай", – сказал он.

Си Цзиньпин заявил, что Пекин не допустит "ханжеской проповеди",очевидно имея в виду США и критику за нарушение прав человека и репрессии в Гонконге.

Отношения между США и Китаем в последнее время ухудшились из-за торговли, шпионажа и пандемии.

Проблема Тайваня также является серьезным источником напряженности. В то время как демократический Тайвань считает себя суверенным государством, Пекин рассматривает остров как отколовшуюся провинцию.

США по своим законам обязаны предоставить Тайваню средства защиты, если Пекин применит силу, чтобы вернуть остров.

В четверг Си Цзиньпин заявил, что Китай сохраняет "непоколебимую приверженность" объединению с Тайванем.

"Никто не должен недооценивать решимость, волю и способность китайского народа защищать свой национальный суверенитет и территориальную целостность", – заявил он.

В ответ Тайвань заявил, что намерен защищать свой суверенитет и демократию.

В честь 100-летия партии в Пекине были празднества, на площади Тяньаньмэнь была тщательно проверенная толпа, многие были без масок.

В тот же день Гонконг отмечает годовщину передачи своего суверенитета КНР (01.07.1997).