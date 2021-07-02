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Россия не рискнет суицидальной войной против НАТО в Черном море – Кулеба

Пятница, 2 июля 2021, 15:03
Россия не рискнет суицидальной войной против НАТО в Черном море – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не ждет внезапной вспышки серьезного насилия в Черном море, несмотря на инцидент с британским эсминцем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр сказал в интервью Newsweek.

"Я действительно верю, что Россия готова к эскалации некоторой локальной напряженности в Черноморском регионе, но я не считаю их самоубийцами. Они могут ущипнуть и спровоцировать тут или там. Но Россия не пойдет на риск полномасштабной конфронтации с НАТО, четко понимая, что у нее нет шансов на успех ", - сказал Кулеба.

В то же время он призвал НАТО не позволять России расширять свое влияние в Черном море на фоне последней напряженности.

"В наших разговорах с НАТО мы очень откровенны в этом вопросе: если все пойдет так, как есть, существует риск того, что Россия может значительно усилить свой контроль над Черным морем и еще больше расширить свое влияние в регионе. Что означает повышенные угрозы безопасности и стабильности Украины и ее союзников по НАТО. Беспокоят также попытки Москвы нарушить торговые пути и ограничить свободу судоходства", - отметил министр.

Кулеба признал, что сейчас у России действительно стратегически выгодное положение во временно оккупированном Крыму и именно поэтому НАТО нужно усиливать позиции в регионе.

"Поэтому для нас очень важно, чтобы Черное море не повторило судьбу региона Азовского моря", - добавил он, имея в виду водное пространство между Крымом и Россией, который все больше попадает под контроль Москвы с момента аннексии полуострова.

"Нам необходимо усилить сотрудничество между украинским флотом и флотом союзников по НАТО в Черном море. Я уверен, что ничто не может помешать учениям Sea Breeze. Сейчас Россия пытается играть мускулами, показывая, что независимо от того, сколько тренируются другие, только они готовы действовать в регионе", - сказал министр.

Напомним, 23 июня Минобороны России заявило, что эсминец HMS Defender вошел, по их утверждению, в "российские территориальные воды" вблизи Крыма, и российский патрульный корабль совершил предупредительные выстрелы, а реактивный самолет сбросил бомбы на его пути.

Министерство обороны Великобритании, впрочем, отрицает, что был открыт предупредительный огонь.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что HMS Defender проходил через украинские территориальные воды, напомнив о непризнании Британией незаконной аннексии Крыма.

Позже было опубликовано видео с борта эсминца, на котором видно, как его преследуют корабли и самолеты РФ.

Читайте подробнее: Россия идет на обострение: какие последствия будет иметь конфликт с британским эсминцем

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Темы: РосcияНАТОМИД
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