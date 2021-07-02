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На Луганщине задержали экс-боевика

Пятница, 2 июля 2021, 16:38
фото илюстративное

Правоохранители при проверке документов граждан на блокпосте в селе Петропавловка обнаружили 32-летнего жителя Хрустального, который в течение двух лет проходил службу в войсках боевиков "ЛНР".

Источник: отдел коммуникации полиции Луганской области

Детали: Мужчина рассказал, что в августе 2016 он вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, где проходил службу в должности наводчика боевой машины в воинской части, расположенной в Хрустальном.

В 2018 году он был переведен во взвод охраны и осуществлял охрану складских помещений и других военных объектов в Кадиевке, Сорокино и селе Хорошее, Смелое, Белое, Петровское, расположенных вблизи линии разграничения.

За свою работу мужчина получал заработную плату в размере 15 тыс. Рублей РФ. В августе 2018 человек покинул ряды боевиков.

Возбуждено дело по статье "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Украинская правда
Темы: Луганская областьДонбассвойна


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