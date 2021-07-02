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Министр не смог избрать главу НСЗУ, будет объявлять повторный конкурс

Пятница, 2 июля 2021, 20:33
Министр не смог избрать главу НСЗУ, будет объявлять повторный конкурс

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не смог определиться с победителем конкурса на голову Национальной службы здоровья Украины, которая является главным распорядителем средств для финансирования медицинской системы.

Источник: Ляшко в Facebook

Прямая речь: "Не смог с первой попытки определиться с потенциальным руководителем Национальной службы здоровья Украины!

После проведения собеседования принял взвешенное решение и внес предложение Кабинета министров Украины объявить повторный конкурс".

Детали: Министр говорит, что решение было принято после общения с коллегами. Команда заместителей Ляшко также поддержала объявления повторного конкурса единогласно.

Известно, что сегодня на собеседование были Вадим Аристов и Татьяна Бойко. По словам министра, им бы было бы сложно и рано управлять НСЗУ.

Почему это важно: НСЗУ финансирует функционирование всей медицинской системы, в частности оплачивает услуги для пациентов, распределяет средства между медучреждениями, выплачивает больницам средства за оказанные услуги.

Что предшествовало: С 27 мая стартовал повторный конкурс на голову Национальной службы здоровья, которая распоряжается средствами для финансирования медицинской системы.

Напомним:

  • При министре здравоохранения Максима Степанова конкурс уже проводили и дошли до этапа собеседований. Тогда от общественности и политиков в адрес министра и кандидатов на голову НСЗУ звучало много критики, в том числе и касательно связей приближенности некоторых кандидатов к Степанову. 

Украинская правда

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Темы: Минздравмедицина
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