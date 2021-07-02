Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Министр не смог избрать главу НСЗУ, будет объявлять повторный конкурс

Пятница, 2 июля 2021, 20:33

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не смог определиться с победителем конкурса на голову Национальной службы здоровья Украины, которая является главным распорядителем средств для финансирования медицинской системы.

Источник: Ляшко в Facebook

Прямая речь: "Не смог с первой попытки определиться с потенциальным руководителем Национальной службы здоровья Украины!

После проведения собеседования принял взвешенное решение и внес предложение Кабинета министров Украины объявить повторный конкурс".

Детали: Министр говорит, что решение было принято после общения с коллегами. Команда заместителей Ляшко также поддержала объявления повторного конкурса единогласно.

Известно, что сегодня на собеседование были Вадим Аристов и Татьяна Бойко. По словам министра, им бы было бы сложно и рано управлять НСЗУ.

Почему это важно: НСЗУ финансирует функционирование всей медицинской системы, в частности оплачивает услуги для пациентов, распределяет средства между медучреждениями, выплачивает больницам средства за оказанные услуги.

Что предшествовало: С 27 мая стартовал повторный конкурс на голову Национальной службы здоровья, которая распоряжается средствами для финансирования медицинской системы.

Напомним:

  • При министре здравоохранения Максима Степанова конкурс уже проводили и дошли до этапа собеседований. Тогда от общественности и политиков в адрес министра и кандидатов на голову НСЗУ звучало много критики, в том числе и касательно связей приближенности некоторых кандидатов к Степанову. 

Украинская правда
Темы: Минздравмедицина


powered by lun.ua
Главное сегодня

США о заявлениях Лукашенко насчет границы с Украиной: Режим пытается отвлечь внимание

СМИ: Связанные с Россией хакеры взломали 200 американских компаний

Евро-2020: Италия вышла в полуфинал, где сыграет с испанцами

Россия расширила перечень запрещенных для ввоза украинских продуктов

Умер вакцинированный Pfizer украинец: через 4 часа после прививки

Евро-2020: Испания стала первым полуфиналистом - швейцарцы проигрывают по пенальти

Все новости...
Минздрав
Вакцину от COVID уже получили более 2 миллионов украинцев
Почти плато: 1 июля в Украине зарегистрировали 696 случаев COVID
МОЗ ожидает получить в июле вакцину Moderna
Последние новости
07:30
В эфиопском Тыграе голодают около 400 тысяч человек
06:54
На фоне жары в Канаде фиксируют втрое больше "внезапных смертей"
06:15
США о заявлениях Лукашенко насчет границы с Украиной: Режим пытается отвлечь внимание
05:21
COVID-19 в мире: Более 430 тысяч новых случаев, больше всего в Бразилии
04:33
Треть всех COVID-случаев во Франции — из-за "Дельты"
03:35
Белый дом: США выведут свои войска из Афганистана до конца августа
02:40
Количество погибших в обвале у Майами достигло 22
01:50
СМИ: Связанные с Россией хакеры взломали 200 американских компаний
01:16
видеоНа нефтяном трубопроводе в Мексиканском заливе вспыхнул пожар
00:40
В Британии количество заражений "Дельтой" менее чем за месяц выросло вчетверо
Все новости...