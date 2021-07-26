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Семенченко снова отправили под арест

Понедельник, 26 июля 2021, 17:31

Бывшему нардепу Семену Семенченко снова изменили меру пресечения на безальтернативное содержание под стражей по делу о незаконном создании частной военной компании.

Источник: заседание суда на странице Семенченко в Facebook, адвокат Семенченко Владислав Добош в комментарии УП

Детали: Отмечается, что судья удовлетворил ходатайство о замене меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей на 60 дней.

Подозреваемого взяли под стражу в зале суда. Семенченко назвал это решение незаконным, поскольку он не нарушал меру пресечения, который был раньше.

Представители экс-нардепа готовятся к апелляции.

Добош сообщил, что оснований для такого решения у суда не было, поскольку экс-нардеп не нарушал ни одного условия меры пресечения, прокуроры тоже не назвали никаких нарушений.

Адвокат уверяет, что на суд давили СБУ и Офис генпрокурора, чтобы в дальнейшем влиять на Семенченко.

Апелляцию защита подаст в течение 10 дней.

Предыстория:

  • 14 июля Семенченко изменили меру пресечения и вместо ареста выбрали круглосуточный домашний арест.
  • Правоохранители сразу сообщили, что будут готовить апелляцию по этому решению.
  • 24 марта СБУ сообщила, что разоблачила т.н. частную военную компанию, ее возможными организаторами назвала Семенченко и Евгения Шевченко (известный как "внештатный агент НАБУ").
  • 26 марта суд арестовал на 2 месяца Семенченко без альтернативы залога. В этот же день суд отправил Шевченко под арест с альтернативой залога в 5 млн гривен. Выбрали также меры другим фигурантам дела: экс-бойцу батальона "Донбасс" Александру Новикову и экс-командиру бататальйону "Донбасс" Анатолию Виногродському.
  • 14 мая Служба безопасности Украины сообщила, что раскрыла совершения террористического акта, а именно обстрела ООО "Информационного агентства "112-канал", который произошел в июле 2019 года. Подозрение в теракте выдвинули Семенченко.

Роман Петренко, УП
Темы: Семенченкосуд
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