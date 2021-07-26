Семенченко снова отправили под арест

Соломенский райсуд Киева изменил Бывшему нардепу Семену Семенченко меру пресечения на безальтернативное содержание под стражей по делу о незаконном создании частной военной компании.

Источник: заседание суда на странице Семенченко в Facebook, адвокат Семенченко Владислав Добош в комментарии УП

Детали: Отмечается, что судья удовлетворил ходатайство о замене меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей на 60 дней.

Подозреваемого взяли под стражу в зале суда. Семенченко назвал это решение незаконным, поскольку он не нарушал меру пресечения, который был раньше.

Представители экс-нардепа готовятся к апелляции.

Добош сообщил, что оснований для такого решения у суда не было, поскольку экс-нардеп не нарушал ни одного условия меры пресечения, прокуроры тоже не назвали никаких нарушений.

Адвокат уверяет, что на суд давили СБУ и Офис генпрокурора, чтобы в дальнейшем влиять на Семенченко.

Апелляцию защита подаст в течение 10 дней.

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