Семенченко снова отправили под арест
Соломенский райсуд Киева изменил Бывшему нардепу Семену Семенченко меру пресечения на безальтернативное содержание под стражей по делу о незаконном создании частной военной компании.
Источник: заседание суда на странице Семенченко в Facebook, адвокат Семенченко Владислав Добош в комментарии УП
Детали: Отмечается, что судья удовлетворил ходатайство о замене меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей на 60 дней.
Подозреваемого взяли под стражу в зале суда. Семенченко назвал это решение незаконным, поскольку он не нарушал меру пресечения, который был раньше.
Представители экс-нардепа готовятся к апелляции.
Добош сообщил, что оснований для такого решения у суда не было, поскольку экс-нардеп не нарушал ни одного условия меры пресечения, прокуроры тоже не назвали никаких нарушений.
Адвокат уверяет, что на суд давили СБУ и Офис генпрокурора, чтобы в дальнейшем влиять на Семенченко.
Апелляцию защита подаст в течение 10 дней.
Предыстория:
- 14 июля Семенченко изменили меру пресечения и вместо ареста выбрали круглосуточный домашний арест.
- Правоохранители сразу сообщили, что будут готовить апелляцию по этому решению.
- 24 марта СБУ сообщила, что разоблачила т.н. частную военную компанию, ее возможными организаторами назвала Семенченко и Евгения Шевченко (известный как "внештатный агент НАБУ").
- 26 марта суд арестовал на 2 месяца Семенченко без альтернативы залога. В этот же день суд отправил Шевченко под арест с альтернативой залога в 5 млн гривен. Выбрали также меры другим фигурантам дела: экс-бойцу батальона "Донбасс" Александру Новикову и экс-командиру бататальйону "Донбасс" Анатолию Виногродському.
- 14 мая Служба безопасности Украины сообщила, что раскрыла совершения террористического акта, а именно обстрела ООО "Информационного агентства "112-канал", который произошел в июле 2019 года. Подозрение в теракте выдвинули Семенченко.