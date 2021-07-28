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У Путина есть ядерное оружие, нефть и больше ничего – Байден

Среда, 28 июля 2021, 00:09

Президент США Джо Байден в обращении к американским разведчикам сообщил, что его российский коллега Владимир Путин опасен тем, что у него есть ядерное оружие, нефть и ничего больше.

Источник: Bloomberg со ссылкой на выступление Байдена, CBS News

Прямая речь Байдена: "Президент Владимир Путин знает, что вы (разведчики – ред.) лучше, чем его команда, и его это чертовски беспокоит.

У Путина есть реальная проблема, поскольку он руководит экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего.

Он знает, что находится в неприятном положении, и это, на мой взгляд, делает его еще более опасным".

Детали: Байден также сообщил, что Россия пытается вмешиваться в ход промежуточных американских выборов, которые пройдут в 2022 году с помощью дезинформации.

Напомним: The Guardian сообщал, что Путин провел секретную спецоперацию по поддержке кандидата в президенты Дональда Трампа в 2016 году.

Темы: БайденПутинСШАвиборы
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