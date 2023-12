У Путина есть ядерное оружие, нефть и больше ничего – Байден

Президент США Джо Байден в обращении к американским разведчикам сообщил, что его российский коллега Владимир Путин опасен тем, что у него есть ядерное оружие, нефть и ничего больше.

Источник: Bloomberg со ссылкой на выступление Байдена, CBS News

Прямая речь Байдена: "Президент Владимир Путин знает, что вы (разведчики – ред.) лучше, чем его команда, и его это чертовски беспокоит.

У Путина есть реальная проблема, поскольку он руководит экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего.

Он знает, что находится в неприятном положении, и это, на мой взгляд, делает его еще более опасным".

Детали: Байден также сообщил, что Россия пытается вмешиваться в ход промежуточных американских выборов, которые пройдут в 2022 году с помощью дезинформации.

Biden says in address to intelligence community that Vladimir Putin "has a real problem. He's sitting on top of an economy that has nuclear weapons and oil wells and nothing else. Nothing else."



"He knows he's in real trouble — which makes him even more dangerous, in my view." pic.twitter.com/3q29KsyYhc