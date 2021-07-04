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Ночью оккупанты на востоке открыли огонь из гранатометов и пулеметов, потерь нет

Воскресенье, 4 июля 2021, 09:13

По состоянию на 7 утра, 4 июля, на линии фронта было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны гибридных войск РФ.

Источник: утренняя сводка штаба ООС

Детали: Так, вблизи Водяного (что на Приазовье) российско-оккупационные войска дважды применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

А у Авдеевки враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет.

На вражеские обстрелы украинские военные открывали ответный огонь.

Также в штабе сообщили, что в субботу было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Украинская правда
Темы: войнаДонбассРосcия


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