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Ранение женщины в оккупированной Горловке: боевики скрыли доказательства

Воскресенье, 4 июля 2021, 09:59
иллюстративное фото

27 июня российские СМИ и новостные ресурсы оккупационных властей ОРДЛО растиражировали новость о том, что якобы украинские военные ранили мирную жительницу Горловки. В то же время боевики запретили медикам предоставлять СММ ОБСЕ информацию о пострадавшей.

Источник: отчет ОБСЕ

Детали: Представители так называемой "ДНР" 27 июня заявили, что "под обстрелом со стороны ВСУ оказалась Горловка, в результате обстрела осколочное ранение бедра получила женщина 1969 года рождения".

После этого сообщения Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине взялась изучать случившееся.

Выяснилось, что женщина действительно получила ранение в результате обстрела в оккупированном городе. Женщина рассказала наблюдателям, что утром 27 июня она услышала многочисленные взрывы рядом с ее домом и попыталась закрыть входные двери, которые открыло взрывными волнами. Подойдя к двери, она была ранена.

В городской больнице женщину прооперировали и извлекли осколки из бедра.

В тот же день наблюдатели видели медицинскую справку, выданную больницей в Горловке, согласно которой пострадавшая поступила в больницу с осколочным ранением. При этом медицинский персонал больницы отказался предоставить команде СММ информацию о раненой женщине, сославшись на "отсутствие разрешения" от оккупантов.

Украинская правда
Темы: оккупациявойнаДонбасс


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