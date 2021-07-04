Зеленский: "Си Бриз" – сигнал, что Украину не оставили наедине с агрессией РФ

Президент Владимир Зеленский считает, что самые масштабные за всю историю учения "Си Бриз" в этом году являются сигналом того, что Украина не остается наедине с российской агрессией.

Источник: Зеленский во время рабочей поездки в Одесскую область, сообщает сайт президента

Детали: Во время поездки в Одесскую область Зеленский посетил эсминец "Росс" Военно-Морских Сил США, который участвует в международных военно-морских учениях "Си Бриз - 2021".

На борту эсминца президент пообщался с командующим 6-го флота ВМС США вице-адмиралом Юджином Блэком.

Зеленский назвал символичным то, что в один день отмечаются День ВМС Украины и День Независимости США, и поздравил американский народ.

"Я считаю, что эти два события связаны между собой. Ведь сегодня Украина отстаивает свою независимость, суверенитет и территориальную целостность на востоке. И мы верим, что благодаря поддержке наших партнеров, Соединенных Штатов Америки, и на суше, и на воде, и в воздухе сможем более уверенно и успешно защищать нашу независимость", - отметил он.

Со своей стороны вице-адмирал Юджин Блэк отметил, что для американских военных – большая честь приветствовать на борту эсминца президента страны, которая борется за свою независимость.

Он отметил, что во время учений "Си Бриз - 2021" отрабатывается много элементов для достижения совместимости, что очень важно для взаимодействия украинских и американских военных на суше, на море и в воздухе.