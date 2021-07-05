В Киеве за сутки 101 больной COVID, 2 человека умерли

За сутки 4 июля в столице обнаружили 101 больного коронавирусом, умерли 2 человека.

Источник: сайт КГГА со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "101 подтвержденный случай заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 2 человека".

Детали: Среди новых больных 59 женщин в возрасте от 19 до 86 лет, 40 мужчин в возрасте от 21 до 75 лет и 2 мальчика 4 и 15 лет. 13 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (40), Оболонском (20) и в Подольском (12) районах.

Всего с начала пандемии в Киеве уже 214 625 подтвержденных случаев COVID, 5 201 больных умерли, 205 387 жителей столицы преодолели вирус (из них 86 за минувшие сутки).

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