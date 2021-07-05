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У Києві за добу 101 хворий на COVID, 2 людини померли

Понеділок, 5 липня 2021, 13:35
У Києві за добу 101 хворий на COVID, 2 людини померли
Фото КМДА

За добу 4 липня у столиці виявили 101 хворого на коронавірус, померли 2 людини.

Джерело: сайт КМДА з посиланням на мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "101 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 2 людини".

Деталі: Серед нових хворих 59 жінок віком від 19 до 86 років, 40 чоловіків віком від 21 до 75 років та 2 хлопчики 4 та 15 років. 13 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (40), Оболонському (20) та у Подільському (12) районах.

Загалом з початку пандемії у Києві вже 214 625 підтверджених випадків COVID, 5201 хворих померли,  205 387 мешканців столиці подолали вірус (з них 86 за минулу добу).

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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