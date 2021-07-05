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Жара и ливни: к концу недели в Украине прогнозируют до +34

Понедельник, 5 июля 2021, 19:44

К концу недели в Украине прогнозируют грозовые дожди и жару до +34 градусов.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: В частности, 6 июля в северных и западных областях ожидается небольшой кратковременный дождь и грозы. На остальной территории будут умеренные грозовые дожди, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Значительные дожди во вторник ожидаются в южных и восточных областях.

Температура ночью будет достигать 20 градусов, днем ​​- 25-30 градусов.

В столице в этот день будет небольшой кратковременный дождь, а температура днем ​​составит 27-29 градусов тепла, в области может достигать +30.

7 июля синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы лишь в Карпатском регионе и местами в центральных областях, в южной части и юго-восточных областях. Температура ночью будет 15-20 градусов, в западных, северных и восточных областях местами составит 12-14 градусов. Днем в этих областях будет 27-32 градусов.

8 июля обещают без осадков.

Также 7 и 8 июля осадков в столичном регионе не ожидают. Ночью прогнозируют 15-19 градусов, днем ​​– 28-32.

Кроме того, 9 и 10 июля в Украину придет жара: температура ночью 14-20 градусов, днем ​​– 30-34.

В эти дни в Киеве тоже не прогнозируют осадков, однако обещают жару до +34 градусов.

Темы: погода


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