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Угрожал застрелиться: полиция 13 часов вела переговоры с подозреваемым в убийстве

Вторник, 6 июля 2021, 23:39

Полицейские 13 часов вели переговоры с подозреваемым, который после совершения убийства забаррикадировался в дачном доме и угрожал покончить жизнь самоубийством.

Источник: отдел коммуникации полиции Днепропетровской области

Детали: Правоохранители установили, что 5 июля утром между 62-летним владельцем квартиры и 57-летней помощницей по дому возник конфликт, потом мужчина 11 раз ударил ее ножом в грудь и спину. Она скончалась на месте.

После совершения убийства подозреваемый забаррикадировался на даче и угрожал покончить жизнь самоубийством. После 13 часов переговоров мужчина сдал оружие и вышел из дома, 6 июля около 11 утра его задержали. Во время обыска из дома подозреваемого изъяли пять единиц зарегистрированного оружия.

Ему грозит за умышленное убийство от 7 до 15 лет лишения свободы.

 
 

Украинская правда
Темы: Днепропетровская областьполицияубийство


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