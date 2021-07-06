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Погрожував застрелитись: поліція 13 годин вела перемовини з підозрюваним у вбивстві

Вівторок, 6 липня 2021, 23:39
Погрожував застрелитись: поліція 13 годин вела перемовини з підозрюваним у вбивстві

Поліцейські 13 годин вели перемовини з підозрюваним, який після скоєння вбивства забарикадувався у дачному будинку та погрожував покінчити життя самогубством.

Джерело: відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

Деталі: Правоохоронці встановили, що 5 липня вранці між 62-річним власником квартири та 57-річною помічницею по дому виник конфлікт, потім чоловік 11 разів вдарив її ножем з груди й спину. Вона померла на місці.

Після скоєння вбивства підозрюваний забарикадувався на дачі та погрожував покінчити життя самогубством. Після 13 годин перемовин чоловік здав зброю та вийшов з будинку, 6 липня близько 11-ї ранку його затримали. Під час обшуку з оселі підозрюваного вилучили п’ять одиниць зареєстрованої зброї.

Йому загрожує за умисне вбивство від 7 до 15 років позбавлення волі.

 
 

Українська правда

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Теми: Дніпропетровська областьполіціявбивство
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