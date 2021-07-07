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В России начали извлекать из воды тела погибших во время катастрофы Ан-26

Среда, 7 июля 2021, 07:48
В России начали извлекать из воды тела погибших во время катастрофы Ан-26

Спасатели начали извлекать из воды тела погибших во время катастрофы Ан-26 на Камчатке, число жертв уточняется.

Источник:Интерфакс, РИА Новости

Детали: Ранее источник в экстренных службах сообщил, что найдены тела шести жертв авиакатастрофы.

Позже заместитель директора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб заявил, что обнаруженны трое погибших, их пока не опознали.

Кроме того, губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что в регионе объявлен трехдневный траур в связи с авиакатастрофой самолета Ан-26, жертвами которой, по предварительным данным, стали 28 человек.

Предыстория:

  • В России на Камчатке перед посадкой упал в море пассажирский самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек.

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Темы: Росcияавиа
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