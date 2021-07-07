В Тбилиси на акции задержали более 100 сторонников консервативных взглядов

В Тбилиси вечером 6 июля задержали более сотни сторонников консервативных взглядов, вышедших на улицы с целью сорвать другую акцию - протест в ответ на срыв ЛГБТ-прайда и безнаказанные нападения на журналистов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа".

"На данном этапе 100 человек задержаны в административном порядке по фактам нарушений, выявленным сотрудниками МВД. Из них 68 освободили под расписку, 32 остаются в СИЗО", - сообщили в МВД.

Кроме того, двух человек задержали уже как обвиняемых. Из них один, 32-летний мужчина, перед тем напал на оператора телеканала PalitraNews. Второй, 56-летний мужчина, разбил стекло машины патрульной полиции.

Молчаливая акция "За свободу", которую пришли срывать сторонники консервативных взглядов, была анонсирована политиками на вечер 6 июля в ответ на насилие в отношении журналистов и активистов в день прайда 5 июля, который так и не состоялся из-массового присутствия на улицах противников ЛГБТ. Оппоненты пытались прорваться через кордоны полиции к участникам акции, среди которых были и представители ЛГБТ-сообщества, и бросали в полицию и в них камни, бутылки и яйца.

Когда митинг завершился и участники ушли, их оппоненты заняли площадь и сорвали и сожгли флаг ЕС, поднятый рядом с парламентом. 7 июля его вернул на флагшток лично спикер парламента Кахабер Кучава.

"Спуск флага ЕС - недопустим. Наши стратегические партнеры постоянно защищают суверенитет и территориальную целостность Грузии. Их вклад в развитие Грузии - неоценим. Мы должны помнить, что у всех нас одна родина, история, традиции и религии которой не имеют ничего общего с насилием", - заявил он.

Напомним, 5 июля противники ЛГБТ-прайда в Тбилиси вышли на центральные улицы, чтобы не допустить проведения мероприятия, и штурмовали штаб-квартиру ЛГБТ-активистов, а также напали на журналистов.

По данным "Эхо Кавказа", всего пострадали более 40 сотрудников различных СМИ и полиция при этом бездействовала.

Эскалация началась после заявления премьер-министра Грузии. Ираклий Гарибашвили отметил нецелесообразность проведения "Марша достоинства", но, по мнению наблюдателей, случайно или намеренно выбрал формулировки, которые агрессивно настроенные граждане восприняли как поощрение к насилию.

Он заявил, что за проведением марша стоит бывший президент страны Михаил Саакашвили. Министерство внутренних дел призвало Tbilisi Pride отменить мероприятие, ссылаясь на соображения безопасности.

Европейский союз, а также США, Израиль и международные организации осудили нападение на журналистов в Тбилиси и срыв прайда.