Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Меркель и на чем будет настаивать
Главной темой во время предстоящих переговоров президента Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель будет газопровод "Северный поток - 2".
Источник: сообщение Офиса президента
Прямая речь Зеленского: "С госпожой Меркель будет важная встреча с точки зрения энергетической безопасности не только Украины, но и Европы. Это счастье, что Европа пока не испытывает этих угроз относительно строительству "Северного потока - 2". Но в этом вопросе страны Европейского Союза разделились. Вопрос "Северного потока - 2" является глобальным. Об этом будем говорить с госпожей Ангелой Меркель.
И разделять вопрос "Северного потока - 2" и безопасности мы не будем. Мы не продаем украинцев и не продаем жизни наших людей".
Детали: Зеленский будет настаивать на приоритетности вопросов безопасности над экономической целесообразностью. По его словам, "Северный поток" - как "лакмусовая бумажка, которая показывает, что является более приоритетным для тех или иных стран".
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский пригласил канцлера Германии Ангелы Меркель посетить Украину в День Независимости, в свою очередь лидер ФРГ призвала украинского президента осуществить визит в Берлин. Встреча с Меркель должна состояться 12 июля.