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Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Меркель и на чем будет настаивать

Среда, 7 июля 2021, 15:16

Главной темой во время предстоящих переговоров президента Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель будет газопровод "Северный поток - 2".

Источник: сообщение Офиса президента

Прямая речь Зеленского: "С госпожой Меркель будет важная встреча с точки зрения энергетической безопасности не только Украины, но и Европы. Это счастье, что Европа пока не испытывает этих угроз относительно строительству "Северного потока - 2". Но в этом вопросе страны Европейского Союза разделились. Вопрос "Северного потока - 2" является глобальным. Об этом будем говорить с госпожей Ангелой Меркель.

И разделять вопрос "Северного потока - 2" и безопасности мы не будем. Мы не продаем украинцев и не продаем жизни наших людей".

Детали: Зеленский будет настаивать на приоритетности вопросов безопасности над экономической целесообразностью. По его словам, "Северный поток" - как "лакмусовая бумажка, которая показывает, что является более приоритетным для тех или иных стран".

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский пригласил канцлера Германии Ангелы Меркель посетить Украину в День Независимости, в свою очередь лидер ФРГ призвала украинского президента осуществить визит в Берлин. Встреча с Меркель должна состояться 12 июля.

Темы: ЗеленскийСеверный поток-2ЗеленскийМеркель
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