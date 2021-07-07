Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На пляже Кирилловки убило током оператора горки, аттракционы закрывают

Среда, 7 июля 2021, 15:59

В курортном пгт Кирилловке Мелитопольского района Запорожской области на центральном пляже от удара электричеством погиб сотрудник водного аттракциона, в поселке закрывают пляжные аттракционы для проверки техники безопасности.

Источник: отдел коммуникации ГУ Нацполиции Запорожье, "Интерфакс-Украина"

Детали: Отмечается, что на центральном пляже Кирилловки погиб человек 1999 г.р., который обслуживал надувной аттракцион "Горка".

По свидетельству отдыхающих, он был поражен ударом электричества при установлении аттракциона. Реанимационной бригаде "скорой" не удалось спасти пострадавшего.

По данным полиции, погибший - житель Кривого Рога, работал на водных аттракционах в Кирилловке неофициально.

Сейчас правоохранители устанавливают владельцев развлекательного комплекса. Проверяют также все аттракционы.

Темы: Запорожская областьпляжи
powered by lun.ua
Главное сегодня

По суточной смертности от коронавируса Украина - 4-я в Европе

ОбновленоЗадержали подозреваемых в убийстве президента Гаити

Байден предложил Гаити помощь в сфере безопасности

Англия выходит в финал Евро-2020: победили Данию в экстра-тайме

Новости 7 июля: стрельба в Киеве, убийство президента Гаити

Пытки в "Изоляции": руководителям подпольной тюрьме объявили подозрения

Все новости...
Запорожская область
В Гуляйполе фейковый "совет" призывал к захвату власти – СБУ
СБУ анонсировала масштабные антитеррористические учения на "Днепрогэсе"
Ткаченко говорит, что "Метинвест" поможет с возрождением Хортицы
Последние новости
09:09
"Газпром" не спешит увеличивать поставки, несмотря на дефицит газа в Европе – оператор ГТС
08:50
Миллион украинцев вакцинировали полностью, темп "более 100 тысяч прививок в сутки"
08:39
Премьер Британии в четверг объявит дату открытия для вакцинированных путешественников
08:18
617 больных и 404 госпитализированных – статистика COVID за сутки в Украине
08:00
Главные новости среды и ночи: стрельба в Киеве, убийство президента Гаити
07:49
Боец ВСУ на Донбассе получил осколочное ранение
07:26
Накануне Олимпиады в Токио введут чрезвычайное положение – СМИ
07:02
И. о. премьер-министра Гаити заявил, что будет руководить страной после убийства президента
06:24
По суточной смертности от коронавируса Украина - 4-я в Европе
05:47
Количество заражений COVID в Великобритании возросло вчетверо с начала июня
Все новости...