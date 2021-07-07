На пляже Кирилловки убило током оператора горки, аттракционы закрывают

В курортном пгт Кирилловке Мелитопольского района Запорожской области на центральном пляже от удара электричеством погиб сотрудник водного аттракциона, в поселке закрывают пляжные аттракционы для проверки техники безопасности.

Источник: отдел коммуникации ГУ Нацполиции Запорожье, "Интерфакс-Украина"

Детали: Отмечается, что на центральном пляже Кирилловки погиб человек 1999 г.р., который обслуживал надувной аттракцион "Горка".

По свидетельству отдыхающих, он был поражен ударом электричества при установлении аттракциона. Реанимационной бригаде "скорой" не удалось спасти пострадавшего.

По данным полиции, погибший - житель Кривого Рога, работал на водных аттракционах в Кирилловке неофициально.

Сейчас правоохранители устанавливают владельцев развлекательного комплекса. Проверяют также все аттракционы.