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Литва решила выслать из страны большинство белорусских дипломатов

Среда, 7 июля 2021, 18:50
Литва решила выслать из страны большинство белорусских дипломатов

Министерство иностранных дел Литвы объявило о решении сократить до минимума дипломатическое присутствие Беларуси в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД Литвы.

"7 июля министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного в делах Беларуси и вручило дипломатическую ноту, сообщая об уменьшении дипломатического присутствия Беларуси в стране в ответ на постоянные, систематические и недружественные действия Беларуси", - говорится в заявлении.

Согласно решению правительства Литвы, дипломатический персонал посольства Беларуси в Литве должен быть сокращен до одного работника (который будет выполнять консульские функции) до полуночи 12 июля 2021 года.

Не более 3 сотрудников посольства остаются для выполнения административно-технических функций.

Кроме того, министерство иностранных дел Литвы выразило протест представителю Беларуси против продолжающихся нарушений прав и свобод человека, репрессий против гражданского общества и независимых СМИ в Беларуси, призвал к немедленному освобождению всех политических заключенных и прекращения незаконных миграционных потоков через белорусско-литовскую государственную границу.

 Литва приняла решение о высылке дипломатов в ответ на недружественные действия белорусских властей. 6 июля официальный Минск решил уменьшить дипломатическое присутствие Литвы в Беларуси к минимуму.

Как сообщалось, ЕС заявил, что сведение к минимуму дипломатического присутствия Литвы в Беларуси еще больше изолирует режим Лукашенко.

Темы: ЛитваБеларусьдипломатические отношения
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