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Перед саммитом НАТО в Балтийском море увеличили количество кораблей стран Альянса

"Европейская правда"Среда, 5 июля 2023, 07:32
Перед саммитом НАТО в Балтийском море увеличили количество кораблей стран Альянса
ФЛАГ НАТО. ФОТО GETTY IMAGES

Перед саммитом НАТО в Вильнюсе в Балтийском море увеличили присутствие военных кораблей стран Альянса.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил командующий Военно-морских сил Литвы (ВМС) Гедрюс Пременяцкас, сообщает LRT.

"ВМС распределяют свои возможности, чтобы заполнить определенные нишевые потребности во время того же саммита в Вильнюсе, а в нашем регионе, безусловно, увеличилось присутствие кораблей союзников в Балтийском море, они обеспечивают прежде всего наблюдение за воздушным пространством, наблюдение за ситуацией в море и взаимодействие", – сказал командующий ВМС.

По его словам, корабли союзников находятся в постоянном контакте друг с другом, происходит обмен информацией, чтобы избежать "каких-то незапланированных или провокационных действий со стороны другого государства".

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Количество кораблей не разглашается, однако Пременяцкас сказал, что в Балтийском море находятся корабли Германии, США, Италии и Польши.

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Для охраны саммита привлекут три тысячи военнослужащих из армии Литвы, также прибудет около тысячи военных из стран Альянса.

На время саммита Литва возобновила контроль на границах со странами Шенгенской зоны. Германия начала развертывание системы противовоздушной обороны Patriot, а Испания отправила зенитно-ракетный комплекс NASAMS.

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Темы: НАТОЛитва
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