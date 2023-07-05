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Перед саммитом НАТО в Балтийском море увеличили количество кораблей стран Альянса

"Европейская правда"Среда, 5 июля 2023, 07:32
Перед саммитом НАТО в Балтийском море увеличили количество кораблей стран Альянса
ФЛАГ НАТО. ФОТО GETTY IMAGES

Перед саммитом НАТО в Вильнюсе в Балтийском море увеличили присутствие военных кораблей стран Альянса.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил командующий Военно-морских сил Литвы (ВМС) Гедрюс Пременяцкас, сообщает LRT.

"ВМС распределяют свои возможности, чтобы заполнить определенные нишевые потребности во время того же саммита в Вильнюсе, а в нашем регионе, безусловно, увеличилось присутствие кораблей союзников в Балтийском море, они обеспечивают прежде всего наблюдение за воздушным пространством, наблюдение за ситуацией в море и взаимодействие", – сказал командующий ВМС.

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По его словам, корабли союзников находятся в постоянном контакте друг с другом, происходит обмен информацией, чтобы избежать "каких-то незапланированных или провокационных действий со стороны другого государства".

Количество кораблей не разглашается, однако Пременяцкас сказал, что в Балтийском море находятся корабли Германии, США, Италии и Польши.

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Для охраны саммита привлекут три тысячи военнослужащих из армии Литвы, также прибудет около тысячи военных из стран Альянса.

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На время саммита Литва возобновила контроль на границах со странами Шенгенской зоны. Германия начала развертывание системы противовоздушной обороны Patriot, а Испания отправила зенитно-ракетный комплекс NASAMS.

Темы: НАТОЛитва
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