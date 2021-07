Мощный взрыв произошел в порту Дубаи

В порту Дубаи, где находятся контейнерные и нефтяные судна, произошел мощный взрыв.

Источник: The Independent

Детали: Взрыв произошел в порту Джебель-Али в среду вечером. Скорее всего, на взорвалось на нефтяном судне.

Watch: Footage shows the moment an explosion erupted off Jebel Ali port in #Dubai, according to a video being shared online.https://t.co/fcoBvIByb3 pic.twitter.com/R6AGSk2LyG — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 7, 2021

По сообщению местных, пламя от взрыва было видно на горизонте.

Oil tanker at Jebel Ali port in Dubai has reportedly suffered an explosion on board. pic.twitter.com/iBBCZXE8Sz July 7, 2021

На место происшествия выехали пожарные и аварийная машины.

О пострадавших пока нет информации.