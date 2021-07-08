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Вулкан на Филиппинах выбросил в атмосферу рекордное количество диоксида серы

Четверг, 8 июля 2021, 09:47

На Филиппинах продолжается извержение вулкана Таал, вулкан выбросил в атмосферу рекордное количество диоксида серы.

Источник: meteoprog со ссылкой на The Watchers

Детали: За сутки 7 июля сейсмологи зафиксировали 55 вулканических землетрясений, при этом 5 из них длились от двух до пяти минут.

Вулкан начал проявлять активность еще в начале апреля. 1 июля произошло первое извержение. 4 июля за сутки вулкан выбросил 22,628 т диоксида серы.

Это рекорд для Таал, державшийся недолго: 28 июня зарегистрировали 14,326 т. В среднем выбросы SO2 составляют 7,56 в сутки.

Шлейф из пары и диоксида серы поднялся на 1500 м над уровнем море и движется на юго-запад от основного кратера вулкана.

В регионе до сих пор сохраняется третий уровень опасности. Людей просят быть готовыми к эвакуации, пилотов призывают не летать в районе извержения.

Этому предшествовало: В январе прошлого года извержение Таал привело к эвакуации более 135 тысяч человек.

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Темы: Филиппиныстихия
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