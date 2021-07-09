Власти Гаити заявляют о 26 членах группировки, причастных к убийству президента

Шесть человек арестовали, а семь убили во время преследования гаитянскими силами безопасности вооруженных лиц, подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. В общем заявляют о 26 причастных к убийству Моиза.

Источник: The Guardian, Reuters

Детали: Начальник полиции Гаити Леон Чарльз сообщил местному радио, что семь подозреваемых были расстреляны и шесть арестованы после убийства Моиза.

Всех причастных к убийству продолжают искать.

Министр по делам выборов и межпартийных отношений Матиас Пьер заявил, что в группировке, которая убила президента, было 26 человек. Среди задержанных были и двое американцев гаитянского происхождения.

В то же время представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть такие данные.

Также он заявил, что "Вашингтон поддерживает постоянные контакты с представителями Гаити", включая следственные органы, для содействия расследованию убийства Моиза.

Что предшествовало: Президент Гаити Жовенель Моиз погиб при нападении неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля.

Соединенные Штаты готовы предоставить помощь в сфере безопасности Гаити, где погиб президент во время нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля.

Задержали возможных убийц президента Гаити Жовенеля Моиза.