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В 5 областях разоблачили коллекторов, угрожавших должникам порно-компроматом

Пятница, 9 июля 2021, 14:10

Департамент внутренней безопасности Нацполиции обнаружил на территории нескольких областей коллекторские колл-центры, которые угрожали должникам расправой и публикацией поддельных порнографических фото.

Источник: сообщение Нацполиции

Детали: Сообщается, что поступила жалоба на группу лиц, которая действует якобы от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, с целью вымогательства от людей несуществующих кредитных долгов или принуждение к погашению имеющихся долговых обязательств.

Во время проверки выяснилось, что это сотрудники коллекторских компаний.

Они угрожали заемщикам финансовых учреждений физической расправой и распространением в соцсетях фальсифицированной информации порнографического содержания.

 

По собранным материалам было возбуждено дело по ч.4 ст.189 (Вымогательство), ч.3 ст.301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч.2 ст.355 (Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств) Уголовного кодекса Украины.

Так называемые коллекторские колл-центры действовали на территории столицы и Киевской области, Винницы, Житомира, Черкасс и Херсона. Правоохранители провели более двух десятков обысков по местам расположения офисов банковских "посредников".

Было обнаружено и изъято оргтехнику, носители информации, мобильные телефоны и документацию.

Украинская правда
Темы: криминал
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