Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В 5 областях разоблачили коллекторов, угрожавших должникам порно-компроматом

Пятница, 9 июля 2021, 14:10
В 5 областях разоблачили коллекторов, угрожавших должникам порно-компроматом

Департамент внутренней безопасности Нацполиции обнаружил на территории нескольких областей коллекторские колл-центры, которые угрожали должникам расправой и публикацией поддельных порнографических фото.

Источник: сообщение Нацполиции

Детали: Сообщается, что поступила жалоба на группу лиц, которая действует якобы от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, с целью вымогательства от людей несуществующих кредитных долгов или принуждение к погашению имеющихся долговых обязательств.

Во время проверки выяснилось, что это сотрудники коллекторских компаний.

Они угрожали заемщикам финансовых учреждений физической расправой и распространением в соцсетях фальсифицированной информации порнографического содержания.

 

По собранным материалам было возбуждено дело по ч.4 ст.189 (Вымогательство), ч.3 ст.301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч.2 ст.355 (Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств) Уголовного кодекса Украины.

Так называемые коллекторские колл-центры действовали на территории столицы и Киевской области, Винницы, Житомира, Черкасс и Херсона. Правоохранители провели более двух десятков обысков по местам расположения офисов банковских "посредников".

Было обнаружено и изъято оргтехнику, носители информации, мобильные телефоны и документацию.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: криминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
криминал
В Тернопольской области к 8 годам приговорили 17-летнего подростка, который изнасиловал 13-летнюю девочку
На оккупированной Донетчине нашли мертвой 12-летнюю девочку. В убийстве подозревают военных РФ
Объявлены первые подозрения за похищение Россией украинских детей
Последние новости
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
Все новости...
Реклама: