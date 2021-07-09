Руководство "Слуги народа" призывает экс-коллегу по фракции Юрченко сложить мандат

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко призывает исключенного из одноименной фракции нардепа Александра Корниенко сложить мандат после скандала с ДТП с его участием.

Источник: Корниенко в комментарии для "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Очевидно, что Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады. Согласно Конституции, досрочное прекращение полномочий народного депутата возможно после оглашения обвинительного приговора. Но пока его нет, я призываю Юрченко добровольно сложить депутатский мандат. Я предлагал ему это сделать еще в прошлом году после скандала со взяткой, но он не послушал. Поэтому сейчас у него появился еще один повод сделать это"

Детали: Корниенко считает, что правоохранители должны как можно быстрее расследовать инцидент, произошедший в результате участия Юрченко в ДТП.

Что предшествовало: 8 июля в центре Львова 32-летний нардеп внефракционный Александр Юрченко за рулем Ford Mustang въехал в Volkswagen Jetta, а затем напал на его водителя.

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