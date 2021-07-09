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Руководство "Слуги народа" призывает экс-коллегу по фракции Юрченко сложить мандат

Пятница, 9 июля 2021, 21:08

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко призывает исключенного из одноименной фракции нардепа Александра Корниенко сложить мандат после скандала с ДТП с его участием.

Источник: Корниенко в комментарии для "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Очевидно, что Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады. Согласно Конституции, досрочное прекращение полномочий народного депутата возможно после оглашения обвинительного приговора. Но пока его нет, я призываю Юрченко добровольно сложить депутатский мандат. Я предлагал ему это сделать еще в прошлом году после скандала со взяткой, но он не послушал. Поэтому сейчас у него появился еще один повод сделать это"

Детали: Корниенко считает, что правоохранители должны как можно быстрее расследовать инцидент, произошедший в результате участия Юрченко в ДТП.

Что предшествовало: 8 июля в центре Львова 32-летний нардеп внефракционный Александр Юрченко за рулем Ford Mustang въехал в Volkswagen Jetta, а затем напал на его водителя.

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Предыстория:

  • 13 сентября 2020 года НАБУ разоблачило на взятке неофициального помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа" Ивана Фищенко. Ему сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.
  • 15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам нардепа от "Слуги народа" Александра Юрченко. Часть средств была обещана самому нардепу.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова с трибуны Рады 15 сентября заявила, что вручить подозрение Юрченко невозможно, так как для этого недостаточно обстоятельств. 17 сентября стало известно, что Венедиктова подписала подозрение Юрченко и даже ходатайство об аресте для него.
  • 17 сентября парламентская фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов Юрченко. Детективы НАБУ вручили ему подозрение и ходатайствовали об аресте с альтернативой 6,5 млн гривен залога.
  • 21 сентября суд арестовал Юрченко с возможностью выйти под залог в размере 3 млн 1656 грн. Нардеп вышел под залог. 

Темы: Слуга народаАлександр Корниенко
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