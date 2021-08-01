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Флорида стала эпицентром коронавируса в США

Воскресенье, 1 августа 2021, 04:41

Во Флориде в субботу было зарегистрировано 21 683 новых случая COVID-19, что является самым высоким суточным показателем в штате с начала пандемии.

Источник: АР со ссылкой на официальные данные

Детали: Штат стал новым эпицентром вируса, на него приходится примерно пятая часть всех новых случаев в США на фоне распространения более заразного штамма коронавируса Дельта.

Предыдущий антирекорд во Флориде составлял 19334 случая и был зарегистрирован 7 января, до начала массовой вакцинации.

Издание отмечает, что губернатор Флорида Рон ДеСантис был противником карантинных ограничений и требований по вакцинации.

Представители здравоохранения в пятницу заявили, что за последнюю неделю случаи коронавируса во Флориде выросли на 50%, а случаи госпитализации с COVID-19 в штате приблизились к пику прошлого года.

За последнюю неделю штат сообщил о 409 смертях, а в целом показатель смертности достиг 39 000 с марта 2020 года.

Напомним: С 30 июля жителям Нью-Йорка платят 100 долларов за первую дозу вакцины от коронавируса.

Темы: СШАкоронавирус
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