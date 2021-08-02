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Кулеба призвал Запад определить четкую дорожную карту вступления Украины в НАТО и ЕС

Понедельник, 2 августа 2021, 15:55

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров Украины определить четкую дорожную карту вступления Украины в НАТО и ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в статье министра для издания Foreign Affairs, перевод которой опубликован на сайте МИД Украины в понедельник.

Кулеба подчеркнул, что геополитическая конструкция "постсоветское пространство", которую используют западные страны для обозначения региона от Центральной Европы до Центральной Азии, устарела, и пришло время заменить такое видение. В статье министр подчеркнул, что Украина является частью Запада, и НАТО и ЕС должны воспринимать ее именно так.

"В случае Украины речь идет прежде всего об институциализации места нашего государства в западном мире. Время США и европейским союзникам в конце определить четкую дорожную карту вступления Украины в НАТО и ЕС", - пишет Дмитрий Кулеба.

Министр подчеркнул, что США и их западные партнеры разработать амбициозную стратегию региона, предусматривающая особую политику с учетом обстоятельств отдельных стран и блоков.

"В случае Украины и Грузии, главным приоритетом должно быть продвижение на пути вступления наших стран в НАТО", - отметил Кулеба, добавив, что обе страны уже принимают участие в действиях НАТО как партнеры с расширенными возможностями, а вместе с Болгарией, Румынией и Турцией Украина и Грузия делают критически важный вклад в безопасность Черноморского региона.

Кроме безопасности взаимодействия, Украина и Грузия также отданы дальнейшей экономической и политической интеграции с Европой. Свидетельством этому является образование "Ассоциированного трио" вместе с Молдовой, которое декларирует цель членства трех стран в Европейском Союзе.

"Углубление взаимодействия с этой группой стран предоставляет Европе возможность укрепить свое глобальное влияние, расширить пространство своих демократических ценностей и накачать дополнительные экономические мышцы. Это также способствует администрации Джозефа Байдена в воплощении его цели поддержать трансатлантическое единство и укрепить восточную границу демократической Европы", - подчеркивает глава МИД Украины.

Министр подчеркнул, что Украина полностью отдана ускорению внутренних трансформаций, соответствует ожиданиям ее европейских и трансатлантических партнеров, однако, по его словам, "усилий Украины не будет достаточно для успеха без сильной поддержки со стороны ЕС, НАТО и их государств-членов".

"Наши шаги должны быть взаимными, а работа на достижение цели вступления Украины в обе организации должна быть общей. США и Европа должны признать, что Украина является неотъемлемой частью Запада. Только тогда наши нынешние усилия не будут напрасными", - резюмировал министр.

Темы: Кулеба ДмитрийНАТОЕС
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