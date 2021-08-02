Офис генпрокурора расследует подделки в диссертациях Киви и Черного

После заявления журналистов Офис генпрокурора начал расследовать возможные подделки в диссертации нардепа от ОПЗЖ Виктора Черного.

Источник: Bihus.info, Офис генпрокурора со ссылкой на выписку из Единого реестра досудебных расследований

Детали: Раньше журналист Bihus.Info выяснил, что близкий соратник Виктора Медведчука, нардеп от ОПЗЖ Виктор Черный, защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению с фальсификациями.

В частности, в своей работе на тему "Формирование и реализация механизмов предупреждения и противодействия коррупции в органах государственной власти (на примере стран ЕС и Украины)" Черный добавил справку о практическом внедрении от ОО "Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению" с очевидно поддельной подписью Ольги Руденко.

Подобную справку добавил к своей диссертации однопартиец Черного - Илья Кива.

Также Кива и Черный ссылаются в своей работе на сфальсифицированный сборник материалов научно-практической конференции, которая состоялась в МАУП в 2018 году.

Черный указывает себя участником этой конференции и ссылается на то, что его материал якобы был опубликован в официальном сборнике на страницах 149-151, но официальный печатный сборник, который есть у журналистов, содержит только 144 страницы.

Кроме того, сообщается, что хоть диссертация Черного опубликована на сайте МАУП, а диссертация Кивы - на сайте Института подготовки кадров Государственной службы занятости, в метаданных обоих файлов указан один и тот же автор - "DOVGAL".

Дело возбуждено по ст. 358 (ч.4) - использование заведомо поддельного документа. Ответственность по этой статье - штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн) или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Фальсификации в диссертации Черного и Кивы проверяет Государственное бюро расследований.