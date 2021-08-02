Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Офис генпрокурора расследует подделки в диссертациях Киви и Черного

Понедельник, 2 августа 2021, 17:05

После заявления журналистов Офис генпрокурора начал расследовать возможные подделки в диссертации нардепа от ОПЗЖ Виктора Черного.

Источник: Bihus.info, Офис генпрокурора со ссылкой на выписку из Единого реестра досудебных расследований

Детали: Раньше журналист Bihus.Info выяснил, что близкий соратник Виктора Медведчука, нардеп от ОПЗЖ Виктор Черный, защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению с фальсификациями.

В частности, в своей работе на тему "Формирование и реализация механизмов предупреждения и противодействия коррупции в органах государственной власти (на примере стран ЕС и Украины)" Черный добавил справку о практическом внедрении от ОО "Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению" с очевидно поддельной подписью Ольги Руденко.

Подобную справку добавил к своей диссертации однопартиец Черного - Илья Кива.

Также Кива и Черный ссылаются в своей работе на сфальсифицированный сборник материалов научно-практической конференции, которая состоялась в МАУП в 2018 году.

Черный указывает себя участником этой конференции и ссылается на то, что его материал якобы был опубликован в официальном сборнике на страницах 149-151, но официальный печатный сборник, который есть у журналистов, содержит только 144 страницы.

Кроме того, сообщается, что хоть диссертация Черного опубликована на сайте МАУП, а диссертация Кивы - на сайте Института подготовки кадров Государственной службы занятости, в метаданных обоих файлов указан один и тот же автор - "DOVGAL".

Дело возбуждено по ст. 358 (ч.4) - использование заведомо поддельного документа. Ответственность по этой статье - штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн) или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Фальсификации в диссертации Черного и Кивы проверяет Государственное бюро расследований.

Темы: Офис генпрокурораВерховная Радаобразование
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, обновленоВ Киеве исчез глава Беларусского дома в Украине – организация

США приказали 24 российским дипломатам покинуть страну до 3 сентября – посол РФ

Берлин не закроет "Северный поток-2" даже если Путин воспользуется им как оружием - СМИ

Новости 2 августа: ограничения для невакцинированных, судьба Чауса

Офис генпрокурора пытается найти понимание между НАБУ и СБУ

Все новости...
Офис генпрокурора
ГБР получило разрешение на спецрасследование в отношении Януковича за расстрелы на Майдане
В ОГП заявили, что сейчас не могут уволить Мамедова по собственному желанию
Пирамида "B2B Jewelry": силовики провели 26 обысков и закрыли магазины
Последние новости
01:33
Берлин впервые за 19 лет отправил военный корабль в Южно-Китайское море
00:32
Британия и Иран взаимно вызвали дипломатов после атаки на танкер Mercer Street
23:57
фотоВ Турции перевернулся автобус с россиянами – четверо погибших
23:28
фото, обновленоВ Киеве исчез глава Беларусского дома в Украине – организация
23:13
США приказали 24 российским дипломатам покинуть страну до 3 сентября – посол РФ
22:41
фото, видеоВ России приговорили "агента СБУ" за якобы контрабанду запчастей к ЗРК
22:05
Новости экономики: новый самый богатый человек, увольнение в "Нафтогазе"
21:48
Берлин не закроет "Северный поток-2" даже если Путин воспользуется им как оружием - СМИ
21:17
Новости 2 августа: ограничения для невакцинированных, судьба Чауса
20:59
В Литве прогнозируют, что до конца года в страну может прибыть 10000 мигрантов
Все новости...