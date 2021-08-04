У Майорска оккупанты осуществляли дистанционное минирование
За сутки 3 августа в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Источник: Штаб ООС
Детали: У населенного пункта Золотое-4 вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия.
В направлении населенного пункта Светлодарск враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.
Неподалеку Широкино российские наемники обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра.
У Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В направлении населенного пункта Водяное, что у Донецка, противник применял минометы 82-го калибра.
В сторону Авдеевки оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
А в районе населенного пункта Майорск враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.