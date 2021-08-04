У Майорска оккупанты осуществляли дистанционное минирование

За сутки 3 августа в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Источник: Штаб ООС

Детали: У населенного пункта Золотое-4 вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Светлодарск враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

Неподалеку Широкино российские наемники обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра.

У Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В направлении населенного пункта Водяное, что у Донецка, противник применял минометы 82-го калибра.

В сторону Авдеевки оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

А в районе населенного пункта Майорск враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.