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"Дайв – 2021": в Черном море тренируются водолазы из 6 стран

Четверг, 5 августа 2021, 14:15

В акватории Черного моря проходят противоминные военные учения "Дайв - 2021" с участием военно-морских сил Украины, Грузии, Болгарии, Азербайджана, США и Румынии.

Источник: пресс-служба Минобороны

Детали: Военные тренируются с использованием новейшего водолазного снаряжения стран-участниц, специального оборудования поисково-спасательного судна украинских ВМС "Александр Охрименко" и гидрографического комплекса судна морских сил Румынии "Александру Катанеану".

По плану обучения, они отрабатывают парные водолазные спуски на глубину более 30 метров.

Дополнительно отрабатываются элементы оказания медицинской помощи с привлечением барокамеры, в случае обнаружения кислородной болезни.

На румынском судне участников учений ознакомили с работой современного океанографического, метеорологического, топографического и гидрографического оборудования.

 
 
 
 
 

Украинская правда
Темы: Черное мореВооруженные силы
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