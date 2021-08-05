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"Дайв – 2021": у Чорному морі тренуються водолази із 6 країн

Четвер, 5 серпня 2021, 14:15
Дайв – 2021: у Чорному морі тренуються водолази із 6 країн

В акваторії Чорного моря проходять протимінні військові навчання "Дайв – 2021" за участі військово-морських сил України, Грузії, Болгарії, Азербайджану, США та Румунії.

Джерело: пресслужба Міноборони

Деталі: Військові тренуються з використанням новітнього водолазного спорядження країн-учасниць, спеціального обладнання пошуково-рятувального судна українських ВМС "Олександр Охрименко" та гідрографічного комплексу судна морських сил Румунії "Александру Катанеану".

За планом навчання, вони відпрацьовують парні водолазні спуски на глибину понад 30 метрів.

Додатково відпрацьовуються елементи надання медичної допомоги із залученням барокамери, у разі виявлення кисневої хвороби.

На румунському судні іноземні колеги ознайомили учасників з роботою сучасного океанографічного, метеорологічного, топографічного та гідрографічного обладнання.

 
 
 
 
 

Українська правда

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Теми: Чорне мореЗбройні сили
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