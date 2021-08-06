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COVID-19 в мире: Более 700 тысяч случаев за сутки — больше всего за три месяца

Пятница, 6 августа 2021, 07:29

За сутки 4 августа в мире обнаружили 704 811 новых COVID-случаев. Последний раз больше было 13 мая, когда зафиксировали более 746 тысяч случаев.

 

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 120 945 заражений, в Индии - 45 001, а в Бразилии - 40 054.

Кроме того, в Иране - 38 674 случаев, а в Индонезии - 35 764.

 

Украина с 1052 случаями - на 57 месте в мире между Беларусью и Швейцарией. В Европе Украина на 13 месте.

10392 человека в мире умерли в сутки. По этому показателю Украина на 44 месте в мире и на 6 в Европе.

Напомним: 4 августа в Украине обнаружили 1052 случая COVID-19. Госпитализировали 532 человека, умерли 25 пациентов, выздоровели 542 человека.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Украинская правда
Темы: коронавирус
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