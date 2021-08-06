На помойке нашли тело парня, которое там похоронили друзья 17 лет назад

В течение нескольких дней правоохранители Подволочисского района совместно с жителями общины пытались разыскать на стихийной свалке остатки юноши, который 17 лет назад ушел из дома и не вернулся.

Источник: полиция Тернопольщины

Детали: Известно, что с заявлением об исчезновении брата еще в 2004 году в тогда еще в полицию обратился родственник потерпевшего. Он сообщил, что в марте пропал его шестнадцатилетний брат. Семья надеялась до последнего найти парня живым.

Несколько дней назад на заброшенной свалке люди нашли кости. Однако эксперт, выезжал на место происшествия сказал, что остатки не человеческое.

Глава отделения полиции №5 Подволочиска Николай Смакула сообщил, что после этого начали воспроизводить детали событий, которые произошли в 2004 году - выяснили, что юноша в тот вечер поехал в село с двумя товарищами. Правоохранители поговорили с одним из них и узнали правду

Он сказал, что в ночь исчезновения трое парней поехали на заброшенную ферму за цветным металлом. Один из них залез в электрощитовую, которая оказалась подключена к сети. От удара тока он скончался на месте. Двое испугались и решили захоронить тело - вывезли в село и закопали на свалке.

Эту информацию подтвердил третий из них - он сейчас на заработках за границей. Через видеосвязь он назвал приблизительное место захоронения.

Останки искали полиция, бойцы роты особого назначения, односельчане помогали с техникой. Позже проведут ДНК-экспертизу, уже открыли дело по статье "Умышленное убийство без вести отсутствующего".