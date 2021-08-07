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Противовоздушная оборона перехватила самолет-нарушитель после пересечения им границы Украины

Суббота, 7 августа 2021, 18:06
Ан-2, иллюстративное фото

На Прикарпатье задержали нарушителя границы – самолет Ан-2, а также 4 человек, находившихся на его борту и пытавшихся сбежать. Пограничники говорят об использовании воздушного судна для контрабанды.

Источник: сообщение Государственной пограничной службы Украины

Детали: В субботу на рассвете пограничники отдела "Порубное" Черновицкого отряда зафиксировали пролет Ан-2 с Украины в Румынию и обратно.

Указанный самолет отслеживался оперативными группами Госпогранслужбы, поэтому когда нарушитель направился к границе, информацию об этом передали пограничным нарядам, которые и обнаружили Ан-2 уже на госгранице.

Пограничный наряд в свою очередь передал информацию о возможных контрабандистах в подразделение ПВО Вооруженных сил Украины. С военного аэродрома в воздух подняли военный самолет для принудительной посадки Ан-2.

Дословно: "Вскоре во время приземления самолета на одном из аэродромов в Косовском районе Ивано-Франковской области, за десятки километров от границы, оперативными сотрудниками Госпогранслужбы и военнослужащими спецподразделения ДОЗОР были задержаны 4 человека. После приземления самолета они пытались сбежать на автомобиле".

Больше деталей: О правонарушении сообщили подразделения УСБУ в Черновицкой, Ивано-Франковской областях и прокуратуре.

В настоящее время проводится фиксация правонарушений, в т.ч. за противоправные действия, связанные с незаконным перемещением сигарет в Румынию и другие нарушения, предусмотренные действующим законодательством. Открыто уголовное производство по ст.334 (УКУ Нарушение правил международных полетов).

 

Украинская правда
Темы: контрабандаграница
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