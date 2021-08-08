Оккупанты сорвали богослужение в монастыре ПЦУ в Крыму

Представители "силовых структур" оккупационной власти Крыма во время богослужения ворвались в помещение мужского монастыря Святого Димитрия Солунского Православной Церкви Украины в селе Балки Белогорского района.

Источник: представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в Facebook, "Голос Крыма"

Дословно Кориневич: "Сегодня снова представители оккупационной администрации Российской Федерации совершают незаконные действия против Крымской епархии Православной Церкви Украины, не дают проводить богослужения и составляют "протоколы".

Нарушения прав верующих, свободы совести и вероисповедания являются системными нарушениями прав и свобод человека со стороны оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя".

Детали: Как сообщает издание "Голос Крыма", незаконные действия совершили следователи "Центра противодействия экстремизму" г. Симферополя, руководителем которого является майор Гореванов Владимир Викторович.

Настоятеля монастыря архимандрита Дамиана заставили остановить утреннее богослужение. Свои действия "силовики" объясняют тем, что настоятель храма осуществляет якобы незаконные действия, совершая молитву в помещении в несоответствии с российским законодательством. Действуют они по решению "Министерства юстиции Республики Крым".

"Службу запретили проводить, всех заставили выйти во двор монастыря и начали составлять протоколы", - сообщил митрополит Климент Симферопольский и Крымский ПЦУ.

Справка: Мужской монастырь Святого Димитрия Солунского Православной Церкви Украины Крыма является одним из семи приходских структур ПЦУ Крыма, которые остались и в дальнейшем осуществляют молебны в оккупированном Крыму.