В посольстве Беларуси в Брюсселе в годовщину президентских выборов горели двери - СМИ

В посольстве Беларуси при ЕС 8 августа, перед годовщиной последних президентских выборов, горели двери.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Белсат.

На фото, которые редакция получила от читателей, можно видеть поврежденные пожаром двери. Следы огня заметны на верхних ступеньках и навесе над входом.

"Так теперь выглядит вход в посольство Беларуси в Брюсселе. Сообщается, что вчера оно горело. На месте были пожарные и полиция", - сообщает Белсат.

Об обстоятельствах и возможных причинах возгорания пока не сообщается.

В бельгийских СМИ инцидент не получил огласки.

Вось так цяпер выглядае ўваход у амбасаду Беларусі ў Брусэлі.



❗️Паведамляецца, што ўчора ўначы яна гарэла. На месцы былі пажарныя і паліцыя.



Крыніца: чытачы @belsat pic.twitter.com/ieAUtHddMI — Белсат TV (@Belsat_TV) August 9, 2021

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