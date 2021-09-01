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Украинка с мировым рекордом выиграла "золото" Паралимпиады в толкании ядра

Среда, 1 сентября 2021, 16:00
Украинка с мировым рекордом выиграла золото Паралимпиады в толкании ядра
Фото paralympic.org.ua

Украинка Анастасия Москаленко выиграла "золото" на Паралимпиаде в Токио в толкании ядра, установив мировой рекорд в классе F32.

Источник: Общественное

Детали: 21-летняя спортсменка из Днепра толкнула ядро ​​на 7,61 метра.

Сообщается, что это вторая награда атлетики на ее дебютной Паралимпиаде. Ранее Москаленко выиграла в Токио "серебро" в метании булавы.

Медаль Москаленко стала 75-й для Украины на этой Паралимпиаде.

Для справки: Москаленко родилась в Днепре и выступает в легкой атлетике.

Она является чемпионкой мира в толкании ядра, также выигрывала бронзовую медаль мирового первенства в этой же дисциплине и в метании булавы.

Двукратная чемпионка Европы в метании булавы, а также чемпионка и серебряный призер континентального первенства в толкании ядра.

Выступает в классе F32 (спортсмены, имеющие умеренный или сильный гипертонус, атаксию, атетоз, поражающие все четыре конечности и туловище).

"Украинская правда" в Threads

Темы: Паралимпиадаспорт
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