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Произвольных задержаний представителей религиозных меньшинств в Крыму стало в 5 раз больше – ООН

Четверг, 2 сентября 2021, 13:52
Фото с Facebook "Крымской солидарности"

Количество произвольных задержаний представителей религиозных меньшинств в Крыму выросло почти в пять раз за последний год по сравнению с предыдущим годом.

Источник: доклад Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша относительно оккупированного Россией Крыма

Дословно: "Отчетный период был отмечен значительным ростом числа произвольных арестов и задержаний представителей религиозных меньшинств в Крыму. УВКПЧ зафиксировало в Крыму за этот период произвольные аресты 33 человек (30 мужчин и 3 женщин), что представляет собой почти пятикратное увеличение по сравнению с 7 арестованными в период 2019–2020 годов".

Детали: Из общего числа жертв 31 принадлежала к религиозным меньшинствам Крыма (21 мусульманин и 10 свидетелей Иеговы).

Также сообщается, что по крайней мере в 22 из этих случаев в момент ареста ни полиция, ни сотрудники Федеральной службы безопасности не сообщили арестованным о причинах их ареста или выдвинутых против них обвинениях.

Кроме того, жертвы жаловались на необоснованное и несоразмерное применение силы во время арестов, подбрасывание улик правоохранительными органами и изъятие их украинских паспортов.

Сообщается, что в Крыму за последний год имели место множество других нарушений прав человека. В частности:

  • пытки или жестокое обращение с людьми, находившимися под стражей,
  • нечеловеческие условия содержания задержанных,
  • непредоставление необходимой медицинской помощи,
  • отказ в привлечении или допуске адвоката,
  • перевод задержанных из Крыма для предания суду и отбывания наказания в виде лишения свободы в отдаленных регионах Российской Федерации,
  • запрет на публичные собрания и акции, задержания за участие в мирных акциях протеста,
  • запрет деятельности Меджлиса,
    преследование за свободу мысли или вероисповедание,  
  • давление на Православную церковь Украины,
  • ограничение образования на украинском и крымско-татарском языках,
  • принудительный призыв на военную службу и пр.

Генсекретарь ООН призвал Российскую Федерацию выполнить свои обязательства в Крыму по международному праву прав человека и международному гуманитарному праву и не нарушать права человека.

Он также призвал правительство Украины соблюдать свои обязательства и продолжать облегчать доступ к государственным услугам для всех граждан, независимо от их регистрации в качестве внутренне перемещенных лиц.

Государства-члены генсекретарь ООН призвал оказывать поддержку правозащитникам, занимающимся защитой прав человека в Крыму, и продолжать поддерживать работу ООН по обеспечению уважения международного права прав человека и международного гуманитарного права в Крыму.  

Украинская правда
Темы: КрымООНправа человекаРосcия
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