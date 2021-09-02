Произвольных задержаний представителей религиозных меньшинств в Крыму стало в 5 раз больше – ООН
Количество произвольных задержаний представителей религиозных меньшинств в Крыму выросло почти в пять раз за последний год по сравнению с предыдущим годом.
Источник: доклад Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша относительно оккупированного Россией Крыма
Дословно: "Отчетный период был отмечен значительным ростом числа произвольных арестов и задержаний представителей религиозных меньшинств в Крыму. УВКПЧ зафиксировало в Крыму за этот период произвольные аресты 33 человек (30 мужчин и 3 женщин), что представляет собой почти пятикратное увеличение по сравнению с 7 арестованными в период 2019–2020 годов".
Детали: Из общего числа жертв 31 принадлежала к религиозным меньшинствам Крыма (21 мусульманин и 10 свидетелей Иеговы).
Также сообщается, что по крайней мере в 22 из этих случаев в момент ареста ни полиция, ни сотрудники Федеральной службы безопасности не сообщили арестованным о причинах их ареста или выдвинутых против них обвинениях.
Кроме того, жертвы жаловались на необоснованное и несоразмерное применение силы во время арестов, подбрасывание улик правоохранительными органами и изъятие их украинских паспортов.
Сообщается, что в Крыму за последний год имели место множество других нарушений прав человека. В частности:
- пытки или жестокое обращение с людьми, находившимися под стражей,
- нечеловеческие условия содержания задержанных,
- непредоставление необходимой медицинской помощи,
- отказ в привлечении или допуске адвоката,
- перевод задержанных из Крыма для предания суду и отбывания наказания в виде лишения свободы в отдаленных регионах Российской Федерации,
- запрет на публичные собрания и акции, задержания за участие в мирных акциях протеста,
- запрет деятельности Меджлиса,
преследование за свободу мысли или вероисповедание,
- давление на Православную церковь Украины,
- ограничение образования на украинском и крымско-татарском языках,
- принудительный призыв на военную службу и пр.
Генсекретарь ООН призвал Российскую Федерацию выполнить свои обязательства в Крыму по международному праву прав человека и международному гуманитарному праву и не нарушать права человека.
Он также призвал правительство Украины соблюдать свои обязательства и продолжать облегчать доступ к государственным услугам для всех граждан, независимо от их регистрации в качестве внутренне перемещенных лиц.
Государства-члены генсекретарь ООН призвал оказывать поддержку правозащитникам, занимающимся защитой прав человека в Крыму, и продолжать поддерживать работу ООН по обеспечению уважения международного права прав человека и международного гуманитарного права в Крыму.