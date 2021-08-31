От зятя партнера Коломойского к влиятельному "слуги народа". Кто такой Александр Трухин, ДТП с которым пытаются замять

29 серпня ДТП тижневої давнини на Бориспільській трасі раптово викликала чимало резонансу.

Причиною стала участь у ній нардепа з президентської фракції Олександра Трухіна. За інформацією ЗМІ, він знаходився в новому дорогому Audi, яка врізалася у Ford, а той, своєю чергою, протаранив Daewoo. В аварії постраждало 6 людей.

Можливо, це ДТП назавжди залишилося б лише в оперативній стрічці правоохоронців, якби в одній з автівок, яку протаранила Audi, не перебували голова комітету арбітрів Української асоціації футболу італієць Лучано Лучі та його перекладач Роман Лишень.

Саме через постраждалих футбольних функціонерів ДТП спочатку зацікавила спортивні ЗМІ, а згодом й інформагентства.

Проте навіть у цій ситуації історія могла канути в Лету, якби згадки про депутата та ДТП не почали зникати зі стрічок новин.

Що сталось і чому про всі говорять ДТП

ДТП у кількох фактах:

23 серпня о 15:45 на Бориспільській трасі сталась ДТП, учасником якої був нардеп Трухін. Він їхав з Полтави до Києва, повертався з офіційного святкування Дня прапора

спершу співрозмовник УП у МВС зазначив, що патрульна поліція встановила – за кермом Audi був саме Трухін. Згодом двоє інших співрозмовників УП у правоохоронних органах заявили, що в протоколах поліції, зроблених на місці аварії, водієм Audi значилась інша людина

за повідомленнями ЗМІ, Audi Трухіна не дотрималась безпечної дистанції та на великій швидкості в’їхала у Ford, що своєю чергою протаранив Daewoo. За даними двох видань, одне з яких посилається на неназваних очевидців, Трухін був "у стані сильного алкогольного сп’яніння" та відмовився пройти тест на вміст алкоголю

ушкодження внаслідок аварії отримали 6 людей, зокрема 2 дітей, голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник Роман Лишень

УП опублікувала відео, на якому Трухін спілкується з поліцейськими на місці події, забирає речі з понівеченої машини та підходить до постраждалого

жодної чіткої інформації від правоохоронців щодо ДТП, зокрема підтвердження, чи був Трухін за кермом Audi та тверезим, наразі немає. Джерело УП у МВС повідомило, що справою опікується Державне бюро розслідувань, що свідчило б на користь участі Трухіна в аварії – але у самому ДБР заявляють, що справу розслідує Нацполіція

Джерело УП у МВС повідомило, що справою опікується Державне бюро розслідувань, що свідчило б на користь участі Трухіна в аварії – але у самому ДБР заявляють, що справу розслідує Нацполіція фракція "Слуги народу", спікери МВС та новопризначений міністр, який нещодавно був "слугою" Денис Монастирський мовчать. Голова партії Олександр Корнієнко пояснив відсутність публічної позиції тим, що "чекає на реакцію Нацполіції". Антон Геращенко та Артем Шевченко, які зазвичай особливо активно коментують ДТП у своїх соцмережах, не удостоїли такий інформпривід навіть постом у Фейсбуці

Резонанс в історії з Трухіним викликав не стільки факт самої ДТП, скільки факт того, наскільки безглуздо її намагались приховати.

За даними Фейсбук-проекту Інституту розвитку регіональної преси "По той бік новин", понад 30 видань зняли або відредагували новину про ДТП за участі Трухіна на своїх сайтах. У списку опинились як спеціалізовані спортивні видання на кшталт Sport.ua та Футбол 24, так і всеукраїнські інформагентства – УНІАН, УНН, Українські новини, ТСН.ua. тощо.

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Редактори ще двох видань – Ольга Витак з інформаційного агентства "Центр новин" і Олег Щербаков з Tribuna.ua – повідомили, що отримали листи з проханням зняти новину з сайту за "компенсацію". Сума "компенсації", за словами деяких журналістів, стартували від 200 доларів.

"Одного з наших партнерів цікавить можливість зняти з вашого сайту публікацію, яка не зовсім відповідає дійсності. Або залити за цим лінком іншу нейтральну інформацію. Питання делікатне, ще раз прошу про конфіденційність", – так виглядало одне з повідомлення від "Ігоря Семенова" з "доволі великого агентства у сфері PR і комунікацій".

Скріншот з Фейсбук-сторінки журналістки Ольги Витак

"Українська правда" звернулась до всіх медіа, які, за даними проекту "По той бік новин", видалили новину про ДТП і мали на своїх сайтах телефони або пошти для зв’язку.

Більшість з 30 видань не підняли слухавку або ж повідомили, що їхніх головредів немає на місці. Дехто, як от ТСН.ua, пообіцяли передати запитання про причини видалення новини в редакцію.

Заступник редколегії порталу Антикор Олег Бойко підтвердив УП, що новину про ДТП справді зняли з сайту, бо її "видалило першоджерело" – за словами Бойка, це був сайт 368 media, на якому нині цієї новини немає. У збереженому архіві новина Антикору не містить жодного гіперлінку, лише текстове посилання на інформацію Асоціації футболу, де ця новина досі є.

"Редколегія ухвалила рішення щодо видалення даної статті як такої, що не знайшла підтвердження. Окрім того, редакція не направляла на місце подій власних кореспондентів, а офіційних заяв ні від постраждалих, ні від винуватців ДТП не було оприлюднено. (...)

Ніхто жодним чином не звертався до редакції з вимогою видалити статті", – відповів Бойко.

Головний редактор сайту sport.ua Віталій Петровський розповів УП, що видання коригувало новину про ДТП зі згадуванням Трухіна, але не прибирало її з сайту.

За словами Петровського, до них звернулись дві людини – одна зі сфери спорту, інша зі сфери медіа – і зазначили, що інформація про участь Трухіна може бути неправдивою, тому краще прибрати новину з сайту. Далі, за словами Петровського, редакція переглянула, що про це написали інші медіа, і не знайшовши інформацію ніде, крім, Центру новин (маловідоме інформагентство, засноване у 2016 – УП), вирішила забрати згадку про нардепа.

"Ми спортивний ресурс, нам взагалі не цікава політика", – каже Петровський.

За його словами, коли 30 серпня новина про участь Трухіна в ДТП вийшла на УП, вони також розмістили цю інформацію.

Головред ще одного спортивного ресурсу UA-Футбол Сергій Швець розповів УП, що редакція справді видалила новину про ДТП, але не під тиском. Вони здивувались, що новина почала зникати з інших ресурсів і поставили під сумнів її правдивість.

Утім, уже за кілька днів, коли видання розмістило іншу новину про аварію, на них справді вийшло піар-агентство з проханням видалити згадування прізвища Трухіна. UA-Футбол відмовився від такої пропозиції.

Головна редакторка сайту УНН Олена Архіпова заявила УП, що новина про Трухіна нині є на сайті. А на уточнювальне запитання, чи видаляли цю новину раніше, коротко відповіла: "Усе, що є на сайті – є на сайті".

Особливо смішний момент: одне з видань, яке підняло слухавку і почало розмову з УП, вирішило уточнити, чи не телефонуємо ми з проханням "зняти" щось з їхнього сайту.

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Хто такий Трухін і до чого тут Мартинов?

Трухіну – 34 роки, він з міста Кам’янське на Дніпропетровщині. Закінчив Гірничий університет у Дніпрі, де вивчав економіку підприємства. Має дружину Лілію та двох синів – Марка і Михайла.

Нардеп Трухін – колишній зять одного з найбагатших і найвпливовіших людей Дніпра, бізнесмена і партнера Коломойського, Олексія Мартинова. Трухін був одружений на його доньці Ксенії.

У далекому 2009 році Ксенія Мартинова на оранжевому INFINITY насмерть збила 62-річну жінку в Дніпрі. Остання медійна згадка про цю історію була у 2012 році – тоді, за 3 роки після аварії, міліція все ще шукала свідків.

Родинні стосунки були не єдиними, які пов’язували пару – ще кілька років тому, у 2014, Трухін був директором дніпровського воднолижного клубу "Сентоза", який належить Ксенії Мартиновій.

Також він очолював наглядову раду в "Полтаварибгоспі", серед засновників якого, ймовірно, була колишня дружина Мартинова – Тетяна Мартинова, та батьки самого Трухіна, Микола та Наталія Трухіни.

Паралельно майбутній "слуга народу" займався власним агробізнесом, працював на дві області – рідну Дніпровську та Полтавську. За три роки, з 2011 по 2013, він відкрив 3 сільськогосподарських підприємства – "Ферко Україна" (Дніпропетровщина) "Фіана" (Полтавщина), "Андріївка Агро" (Полтавщина). Зараз усі вони закриті.

"У рибгоспі я був на безоплатній основі, як глава спостережної ради, це як хобі. В агрофірмах я не був акціонером. І я тепер вже звільнився, щоб не мати стосунку до жодного бізнесу, в тому числі, й до аграрного", – розповідав Трухін одному з полтавських видань після виграних парламентських виборів у 2019.

У політику майбутній нардеп уперше пішов у 2014 році – спробував пройти самовисуванцем по 148 полтавському округу, але зняв свою кандидатуру. У 2015 став депутатом Полтавської облради від Блоку Петра Порошенка і її топовим прогульником – за перший рік роботи жодного разу не прийшов на засідання земельної комісії, у якій працював.

Зате вже у 2017 Трухін збагатився десятками земельних ділянок у селі Андріївка на Полтавщині, що добре видно у його декларації.

Усього в нескромній декларації нардепа 118 земельних ділянок на Полтавщині (більшість з яких – у його власності), 2 квартири в користуванні у Дніпрі та орендований Volkswagen.

Volkswagen належить фермерському господарству на Дніпропетровщині "Екодобробут", засновниками якого, імовірно, є батьки нардепа. До 2019 вони також були серед кінцевих власників сільськогосподарського виробничого кооперативу "Андріївський" на Дніпропетровщині – разом з Олексієм Мартиновим і його колишньою дружиною Тетяною.

Audi, на якому Трухін, імовірно, потрапив у ДТП, у декларації немає.

У столиці нардеп користується номером у готелі ДУСі "Київ" і отримує за нього компенсацію з державного бюджету – попри десятки земельних ділянок у декларації й той факт, що його дружина Лілія Трухіна орендує квартиру в Києві. Трухін – один з 67 "слуг"-гривневих мільйонерів, які отримують компенсацію на житло з бюджету.

Чому вам варто приєднатися до Клубу УП? Нам усім хочеться бути частиною якоїсь групи – місця, де можна говорити, слухати, радити та впливати. Якщо вам цікаві люди, історії, процеси навколо (та головне, як вони відбуваються і що буде у підсумку) – Клуб "Української правди" буде вашим найкращим варіантом. І нашим, мабуть, теж. Ольга Кириленко – військова репортерка УП Приєднатись

Як Трухін потрапив у Раду і став вхожим на Банкову

Попри свою впливовість на Полтавщині й перший політичній досвід у місцевій облраді, Трухін пройшов до парламенту мажоритарщиком від "Слуги народу" по 40 округу Дніпропетровщини. І за інформацією джерел УП, зробив це не без допомоги Коломойського.

Утім нині олігарх ним крайнє незадоволений. Нардеп, який ще минулого року блокував "антиколомойський" закон через Конституційний суд, нині переорієнтувався на ОП – розповідає джерело УП, яке раніше мало стосунок до Зекоманди.

У Раді Трухін став далеко не типовим "молодим обличчям", а одним з найвпливовіших депутатів монобільшості. Разом з посадою заступника голови бюджетного комітету він отримав свою невелику депутатську групу "неслухняних", до якої зокрема увійшли блогери Олександр Куницький і вже колишній член фракції Олександр Дубінський.

Як розповідає співрозмовник УП, що був дотичним до формування списків "слуг", Трухін став куратором "бюджетних процесів" для Офісу президента (тобто зайнявся збором коштів для неофіційної партійної каси). Його зараховують до оточення президента Володимира Зеленського.

"Не Арістов – голова бюджетного комітету, а Трухін. Він фактичний голова бюджетного комітету. Він курує всі бюджетні процеси під владу", – додає розповідає.

Для цієї "влади", точніше Офісу президента, Трухін домовляється з іншими фракціями, розповідають джерела УП. Він подобається голові Офісу президента Андрію Єрмаку та доволі тісно співпрацює з Кирилом Тимошенком, який нині координує "Велике будівництво".

Рік тому, у серпні 2020, з ініціативи Трухіна Рада перерозподілила кошти держбюджету, виділивши Укравтодору 2,16 мільярда гривень на покращення доріг і будівництво шляхопроводу. Початково їх мали використати в бюджеті на житлові субсидії.

Також, Трухін був одним з ініціаторів поправок до закону "Про публічні закупівлі", які дозволили закупити товари та послуги для святкування 30-річниці Незалежності за закритою переговорною процедурою. Так за відкриті торги винесли будівництво кількох великих об’єктів, зокрема розбудову євроколії Київ-Львів-Скнилів і завершення будівництва "Охматдиту".

Ще одна непересічна посада Трухіна – голова Полтавської облорганізації "Слуги народу". Хоча згадувань про його роботу за останні місяці на сторінці осередку немає, його колега по парламенту, депутатка з Полтави Марина Бардіна каже УП: "Олександр багато працював по області".

"По Полтаві ми погоджували партійні політичні позиції, формували опозицію до мера Мамая – усе було досить конструктивно", – пригадує Бардіна.

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Скандали

До нещодавнього ДТП Трухін уже фігурував в одному з нашумілих журналістських розслідувань 2021 року.

У квітні, коли весь Київ сидів на суворому карантині, Трухін став одним з гостей дня народження дружини свого колеги Миколи Тищенка у готелі Fairmont. Святкування без масок і з масштабним салютом, який в столиці заборонений до закінчення війни, тривало понад 5 годин.

Трухін виходить з авта біля готелю Fairmont – сам готель належить Єлизаветі Юрушевій, дружині ще одного екснардепа зі "Слуги народу", нині голови Черкаської ОДА Олександра Скічка Фото: скріншот з розслідування "Схем"

Попередні скандали слуг

Трухін – не перший і, вочевидь, не останній депутат монобільшості, який кидає тінь на президентську фракцію та самого Зеленського.

Але, вочевидь, не квапиться її залишати.

Першим чи не найсильнішим репутаційним ударом, що закінчився виключенням з фракції "слуг", стала історія з рівненським нардепом Романом Іванісовим. Як виявилось на третій місяць у Раді, нардеп мав судимість за групове зґвалтування неповнолітньої.

Іванісова виключили з фракції, але він продовжує працювати в Раді – мандат, попри обіцянки Зеленського, у нього ніхто не забрав.

Другим ударом по президентській репутації став корупційний скандал імені нардепа Юрченка, який через детектива НАБУ під прикриттям та свого помічника Івана Фіщенка мав отримати 13 тисяч доларів за правки до законопроекту. Утім, як й Іванісов, Юрченко продовжує ходити в Раду, зустрічатись з виборцями та вітати своїх Фейсбук-підписників з державними святами.

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Історія пам’ятає і нардепа, кума Єрмака Миколу Тищенка, який двічі "спалився" на порушенні карантину. Уперше – зі своїм рестораном "Велюр", удруге – з вищезгаданим днем народженням дружини у Fairmont. Тищенко не склав мандат і навіть залишився співголовою фракції.

Одного з нардепів, Олександра Дубінського, Зеленський навіть сам просив залишити фракцію, втім колишній журналіст "плюсів", який потрапив під санкції США, від такої пропозиції відмовився.

І передостанньою краплею, перед Трухіним, став Євген Шевченко, який самовільно літав до Білорусі та хвалив Лукашенка після екстреної посадки літака з опозиціонером, засновником Телеграм-каналу NEXTA Романом Протасевичем.

Усі вони лишаються депутатами.

***

Показове мовчання, яке команда президента періодично практикує в особливо незручних ситуаціях, як от з Татаровим, "вагнерівцями" чи врешті впливовим депутатом Трухіним, призводить лише до одного – втрати довіри до влади.

Інституції, яка в принципі лише на цій довірі й тримається – точніше, завдяки ній обирається.

Можна нескінченно довго покривати своїх однопартійців, особливо, найближчих з них, але врешті-решт, сплачувати ці борги доведеться особисто Зеленському. Каса, як казав один дніпропетровський класик, завжди попереду…

Ольга Кириленко, УП