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Новости 22 сентября: обстрел авто Шефира, обязательная вакцинация

Среда, 22 сентября 2021, 20:54
Новости 22 сентября: обстрел авто Шефира, обязательная вакцинация
фото: Михаил ткач, уп

Неизвестные обстреляли машину первого помощника Зеленского Сергея Шефира; Минздрав планирует ввести обязательную вакцинацию для работников некоторых сфер - актуальные новости 22 сентября.

О стрельбе

Возле Лесников стреляли в автомобиль первого помощника Зеленского Сергея Шефира, ранен водитель машины. Шефир не пострадал. Нападающих ищут. Правоохранители ввели спецоперацию "Сирена".

В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связана с борьбой против олигархов.

"Передавать мне привет выстрелами из леса в автомобиль моего друга - это слабость. А вот ответ будет сильным ", - об этом заявил Зеленский в своем видеообращении.

О вакцинации

Минздрав хочет обязать к вакцинации работников учебных заведений, министерств, центральных и местных органов исполнительной власти.

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Темы: вакцинациякоронавирус
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