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Новини 22 вересня: обстріл авто Шефіра, обов’язкова вакцинація

Середа, 22 вересня 2021, 20:54
фото: Михайло ткач, уп

Невідомі обстріляли машину першого помічника Зеленського Сергія Шефіра; МОЗ планує запровадити обов’язкову вакцинацію для працівників деяких сфер — актуальні новини 22 вересня.

Про стрілянину

Біля Лісників стріляли у автомобіль першого помічника Зеленського Сергія Шефіра, поранений водій машини. Шефір не постраждав. Нападників шукають. Правоохоронці ввели спецоперацію "Сирена".

В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.

"Передавати мені привіт пострілами з лісу в автомобіль мого друга – це слабкість. А ось відповідь буде сильною", – про це заявив Зеленський у своєму відеозверненні.

Про вакцинацію

МОЗ хоче зобов’язати до вакцинації працівників закладів освіти, міністерств, центральних і місцевих органів виконавчої влади.

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Теми: вакцинаціякоронавірус
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