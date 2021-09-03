В США приостановили миссии Virgin Galactic — расследуют инцидент во время полета

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) остановило миссии компании Virgin Galactic - управление расследует, как недавний космический полет миллиардера Ричарда Брэнсона, основателя VG, изменил курс во время набора высоты.

Источник: BBС, официальный представитель Virgin Galactic в TechCrunch

Детали: Как отмечается, "Virgin Galactic не может вернуть космический корабль SpaceShipTwo в полет до тех пор, пока FAA не одобрит окончательный отчет о расследовании происшествия, либо не выяснит, что проблемы, связанные с событием, не влияют на общественную безопасность" .

Официальный представитель VG сообщил TechCrunch, что компания работает с FAA для решения этой проблемы.

Ранее журнал New Yorker сообщил, что аппарат SpaceShipTwo, или Unity, какое-то время летел за пределами заранее оговоренного воздушного пространства. Компания Брэнсона оспаривает описание событий, приведенных New Yorker.

Компания заявила, что ее пилоты столкнулись с неожиданным ветром на большой высоте и сделали необходимые действия, чтобы сделать безопасный подъем в космос и вернуться на Землю. Представитель компании сказал BBC, что "хотя конечная траектория полета отклонялась от нашего первоначального плана, это была контролируемая и нарочитая траектория полета, которая позволила Unity успешно достичь космоса и благополучно приземлиться на нашем космодроме в Нью-Мексико".

На конец сентября или начало октября был запланирован следующий полет Unity, но, как пишет BBC, "теперь нужно дождаться результатов расследования FAA".

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