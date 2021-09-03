Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В США приостановили миссии Virgin Galactic — расследуют инцидент во время полета

Пятница, 3 сентября 2021, 01:39

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) остановило миссии компании Virgin Galactic - управление расследует, как недавний космический полет миллиардера Ричарда Брэнсона, основателя VG, изменил курс во время набора высоты.

Источник: BBС, официальный представитель Virgin Galactic в TechCrunch

Детали: Как отмечается, "Virgin Galactic не может вернуть космический корабль SpaceShipTwo в полет до тех пор, пока FAA не одобрит окончательный отчет о расследовании происшествия, либо не выяснит, что проблемы, связанные с событием, не влияют на общественную безопасность" .

Официальный представитель VG сообщил TechCrunch, что компания работает с FAA для решения этой проблемы.

Ранее журнал New Yorker сообщил, что аппарат SpaceShipTwo, или Unity, какое-то время летел за пределами заранее оговоренного воздушного пространства. Компания Брэнсона оспаривает описание событий, приведенных New Yorker.

Компания заявила, что ее пилоты столкнулись с неожиданным ветром на большой высоте и сделали необходимые действия, чтобы сделать безопасный подъем в космос и вернуться на Землю. Представитель компании сказал BBC, что "хотя конечная траектория полета отклонялась от нашего первоначального плана, это была контролируемая и нарочитая траектория полета, которая позволила Unity успешно достичь космоса и благополучно приземлиться на нашем космодроме в Нью-Мексико".

На конец сентября или начало октября был запланирован следующий полет Unity, но, как пишет BBC, "теперь нужно дождаться результатов расследования FAA".

Читайте также: Космический туризм от Брэнсона, Безоса и Маска: чем они отличаются и когда подешевеет билет в космос

Борис Филатов - о полете в космос, знакомстве с Брэнсоном, и тысячах долларов на космические путешествия

Предыстория:

  • В июне Virgin Galactic получила разрешение от регулирующего органа США по обеспечению безопасности полетов на полеты людей в космос.
  • 11 июля Virgin Galactic осуществила первый "туристический" суборбитальный полет со своим основателем, британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту.

Темы: СШАкосмос
powered by lun.ua
Главное сегодня

Две области не соответствуют требованиям "зеленой" зоны

Появление авторитарного "дракона" в Украине невозможно – Зеленский

обновлено от 5.00Украинско-американская компания запустила ракету в космос, но миссия была прервана

Заморозки в Украине ожидаются уже на следующей неделе

Главные новости четверга и ночи: запуск ракеты Alpha, смерть украинца во Вроцлаве

Паралимпиада в Токио: Гребец Емельянов получил "золото"

Все новости...
США
Более 25 человек погибли из-за наводнений в США
Зеленский встретился с главою Apple
Встреча Зеленского и Байдена: худший сценарий не оправдался
Последние новости
13:18
Начальник Летной академии уличен во взятке - СБУ
12:47
В Минсоцполитики предлагают 5 этапов повышения пенсий в 2022 году
12:43
Ученые сравнили концентрацию антител против COVID-19 после вакцинации Pfizer i Moderna
12:42
ДТП Трухина: Бюро расследований ищет свидетелей
12:37
Грузовик в фонтане на Печерске: на водителя составили постановление
12:35
Пловец Крипак стал 10-кратным чемпионом Паралимпиады и самым титулованным спортсменом сборной Украины
12:23
На двух таможнях обнаружили коррупционные схемы с грузовиками: убытки миллионные
12:09
Госспецсвязи Украины будет сотрудничать со службой кибербезопасности Госдепа, готовят соглашение
12:05
Две области не соответствуют требованиям "зеленой" зоны
12:00
Зеленский пожелал Беларуси такой же демократии, как в Украине
Все новости...