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В ночь с субботы на воскресенье на час продлят работу метро в Киеве

Пятница, 3 сентября 2021, 09:59
В ночь с субботы на воскресенье на час продлят работу метро в Киеве
фото из открытых источников

Работу метрополитена в Киеве продлят на один час в ночь с субботы на воскресенье из-за проведения на НСК "Олимпийский" футбольного матча между сборными командами Украины и Франции.

Источник: Киевский метрополитен в Facebook

Дословно: "В ночь с 4 на 5 сентября, в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между сборными командами Украины и Франции (начало игры в 21:45), работа метрополитена будет продлена на 1 час".

Детали: Метрополитеновцы традиционно предупреждают о возможном ограничении (закрытии) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Коммунальщики просят прощения за неудобства.

Напомним: Сборная Украины в четвертом туре отбора к ЧМ-2022 сыграла вничью 2: 2 с командой Казахстана, упустив победу на последних секундах.

Украинская правда

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Темы: метроКиевфутбол
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