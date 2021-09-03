В ніч із суботи на неділю на годину продовжать роботу метро в Києві

Роботу метрополітену в Києві продовжать на одну годину в ніч із суботи на неділю через проведення на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між збірними командами України та Франції.

Джерело: Київський метрополітен у Facebook

Дослівно: "У ніч з 4 на 5 вересня, у зв'язку із проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу між збірними командами України та Франції (початок гри о 21:45), роботу метрополітену буде продовжено на 1 годину".

Деталі: Метрополітенівці традиційно попереджають про можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу і після закінчення гри станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Комунальники просять вибачення за незручності.

Нагадаємо: Збірна України у четвертому турі відбору до ЧС-2022 зіграла унічию 2:2 з командою Казахстану, втративши перемогу на останніх секундах.